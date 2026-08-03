Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin biçimde işlettiğini belirterek, HSK İkinci Dairesince bu yıl 525 hakim ve cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındığını, bunlardan 333'ü hakkında 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezasının uygulandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suçlular ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, yargı teşkilatı mensupları bakımından da hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz verilmediğini ifade etti.

Bakan Gürlek, "Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz, yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Hâkim ve cumhuriyet savcılarının büyük ekseriyetinin görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirdiğini vurgulayan Gürlek, bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını belirtti. Hâkimler ve Savcılar Kurulunun denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin şekilde işlettiğini kaydeden Gürlek, HSK İkinci Dairesince 2026 yılında 525 hâkim ve cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındığını bildirdi.

84 HAKİM VE SAVCI MESLEKTEN ÇIKARILDI

Bakan Gürlek, bu kişilerden 333’ü hakkında disiplin cezası uygulandığını aktararak, "168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır." dedi.

Adalet sisteminin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceklerini belirten Gürlek, dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatı içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

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