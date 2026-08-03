Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Sturm Graz'ı elemesi halinde Sparta Prag - Lyon eşleşmesinin galibiyle Devler Ligi lig aşaması bileti için karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakip de netlik kazandı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı elemesi durumunda play-off turunda Sparta Prag ile Lyon eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Fenerbahçe

İŞTE PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda kura sonucu oluşan diğer eşleşmeler ise şu şekilde:

Levski Sofya - Kairat / AEK

Celtic - LASK

Dinamo Zagreb - Zalgiris / Viking

Sturm Graz / Fenerbahçe - Sparta Prag / Lyon

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