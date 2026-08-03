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Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ruşanlar köyünde yaşayan Alparslan Arslan'ın evinin önüne kadar gelen bir tilkiyle kurduğu dostluk görenleri hayrete düşürüyor. İlk zamanlarda temkinli davranan tilkiye yiyecek vererek zamanla kendisine alıştıran Arslan, artık hayvanı kendi elleriyle besliyor. Belirli aralıklarla sadece yiyecek almak için aynı noktaya gelen ve kimseye zarar vermeyen tilki ile Arslan'ın bu ilginç iletişimi cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye kaydedildi. Mahalle sakinlerinin de büyük bir ilgiyle takip ettiği bu sıcacık dostluk görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

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