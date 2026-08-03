Dünya Kupası’nın ticari haklarını özel bir sermaye şirketine satma planı suya düşen FIFA Başkanı Gianni Infantino, istifa baskıları karşısında görevini koruyabilmek amacıyla ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. New York Post'un özel haberine göre, futbol federasyonlarının açık isyanıyla karşı karşıya kalan Infantino, ABD yönetiminden siyasi destek arayışına girdi.

New York Post'un özel haberine göre, FIFA Dünya Kupası'nın yayın, sponsorluk ve bilet haklarını kapsayan ticari varlıklarını Josh Kushner'e ait Thrive Capital şirketine satma girişiminin fiyaskoyla sonuçlanması üzerine FIFA Başkanı Gianni Infantino köşeye sıkıştı.

Planın ortaya çıkmasının ardından küresel futbol kamuoyunda patlak veren tepkiler üzerine Infantino, konumunu muhafaza edebilmek için ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede futbolun ABD için bir "yumuşak güç" aracı olabileceği argümanı öne sürülse de diplomatik kaynaklar, İsviçre-İtalyan yöneticinin tek amacının koltuğunu korumak ve üzerindeki ağır baskıyı hafifletmek olduğunu ifade etti.

Gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump’a ulaşmaya çalışan ancak cevap alamayan Infantino, medyada yer alan olumsuz haber seli nedeniyle kendisini tamamen yalnız kaldığından bahsetti.

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'CANAVARI ÖLDÜR' HAREKETİ

FIFA bünyesinde Infantino’yu görevden uzaklaştırmak amacıyla "Kill The Monster" (Canavarı Öldür) adı verilen bir iç muhalefet hareketi başlatılırken, Operasyon Direktörü Kevin Lamour da gizli yürütülen satış görüşmelerinden habersiz olduğunu belirterek kendisini aldatılmış hissettiğini dile getirdi.

İptal edilen plan kapsamında "FIFA Forward Enterprise" adlı bir şirket kurarak 4 milyar dolar karşılığında %20 hisseyi özel sermayeye devretmeyi hedefleyen Infantino, UEFA'nın tepkileriyle karşılaştı.

Tartışmalı satış girişiminin basına sızması üzerine olağanüstü toplanan UEFA, 2030 Dünya Kupası'nı oy birliğiyle boykot etme kararı aldı.

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Ev sahipleri İspanya ve Portekiz’in yanı sıra 55 üye ülkenin tamamının katılımıyla alınan 55-0’lık boykot kararı, organizasyonun geleceğini tehlikeye soktu. Karar doğrultusunda Kylian Mbappe ve Lamine Yamal gibi dünyaca ünlü yıldızların 2030 Dünya Kupası'nda sahaya çıkmama ihtimali belirirken, küresel futbol yönetiminde son yılların en derin yetki krizlerinden biri yaşanmaya başladı.

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