Dünya Kupası'nın ticari haklarını özel yatırımcılara satmayı öngören tartışmalı planın ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino üzerindeki baskı büyüyor. İngiliz basınına göre UEFA, Infantino'ya istifa etmesi çağrısında bulunurken, görevini bırakmaması halinde FIFA'da olağanüstü güven oylaması başlatmaya hazırlanıyor.

Dünya Kupası'nın ticari haklarını kapsayan yatırım planını geri çekmek zorunda kalan FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya yönelik tepkiler sürüyor.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), yaşanan sürecin ardından Infantino yönetimine duyduğu güveni kaybettiğini açıkladı. Tüm FIFA organizasyonlarını boykot edebileceği mesajını veren UEFA'ya, Kuzey ve Orta Amerika Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) da destek verdi.

Skandalların perde arkasınd FIFA içinde de yaprak dökümü başlamıştı. Infantino’nun en yakın danışmanlarından Carlos Cordeiro görevinden istifa ederken, FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamour söz konusu planı yerden yere vurmuştu.

"İSTİFA ET, YOKSA..."

The Telegraph'ın özel haberine göre UEFA, Gianni Infantino'nun görevinden ayrılmaması halinde FIFA'da olağanüstü güven oylaması sürecini başlatmak amacıyla üye federasyonlarla temaslarını yoğunlaştırdı.

Habere göre Infantino'nun istifa etmemesi durumunda, FIFA Konseyi ve üye federasyonlar nezdinde güven oylaması seçeneğinin gündeme getirilmesi planlanıyor.

UEFA'nın önergeyi başlatabilmesi için sadece 43 oya ihtiyacı var.

UEFA'dan Infantino'ya ültimatom: İstifa et, yoksa güven oylamasıyla karşı karşıya kalacaksın

"GİZLİ PLANLARIN HESABI SORULMALI"

İnfantino’nun görevden ayrılmasını açıkça talep eden UEFA’dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kimliği belirsiz kişiler tarafından uydurulan, hızlı bir takvimle yürütülen ve futbola sağladığı fayda şüpheli olan gizli planlarla bu şekilde devam edemeyiz. Sorumluları tespit etmeli ve hesap sormalıyız.

"KAPSAMLI DEĞERLENDİRME YAPILMALI, HİÇBİR SEÇENEK GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Önümüzdeki günlerde ve haftalarda UEFA’nın, üye federasyonlarıyla birlikte ve diğer konfederasyonlarla yakın işbirliği içinde, bu olayın nasıl gerçekleştiğini değerlendirmek ve bir daha tekrarlanmamasını sağlayacak bir plan hazırlamak üzere çalışması doğru bir adımdır. Bu değerlendirme kapsamlı ve köklü olmalıdır. Hiçbir seçenek göz ardı edilmemelidir. Mevcut FIFA yönetimi, sadece UEFA’nın değil, futbol ailesinin diğer birçok üyesinin de güvenini kaybetmiştir.

UEFA'dan Infantino'ya ültimatom: İstifa et, yoksa güven oylamasıyla karşı karşıya kalacaksın

INFANTINO VERDİĞİ SÖZLERİ TUTAMADI

Gianni Infantino, 2016 yılında FIFA Başkanlığına seçilmek üzere üye federasyonların güvenini ve oylarını isterken şöyle demişti: 'Elbette şeffaf olmalıyız. UEFA’da geçirdiğim son 15 yıl boyunca da öyle oldum. Sizler de FIFA’nın yaşamında her gün bir rol üstlenmek zorunda kalacaksınız' demişti. Ardından bir araya gelen paydaşlara şöyle seslenmişti: 'FIFA’nın parası sizin paranızdır. FIFA Başkanı’nın parası değildir. Sizin paranızdır. Sizler ulusal federasyonlarsınız ve FIFA’nın parası futbolun gelişimi için kullanılmalı, başka hiçbir şey için değil.'

Bu iki sözünü de yerine getiremedi. Ortaya attığı ve zorla kabul ettirmeye çalıştığı o sefil, kapalı kapılar ardında yapılan, şeffaflıktan uzak anlaşma, şeffaflıktan çok uzaktı. Ayrıca, 5 milyar doların üzerinde bir rezerv varken, federasyonların parasını futbolun yararına kullanmayı da başaramadı.

UEFA'dan Infantino'ya ültimatom: İstifa et, yoksa güven oylamasıyla karşı karşıya kalacaksın

"AİLE MİRASINI SATMAMIZA GEREK YOK"

UEFA, mevcut FIFA Forward programı aracılığıyla kaynakların dağıtılmasına yönelik yeni bir yol önermek üzere, dünyanın dört bir yanındaki ve futbolun her kesiminden ortaklar ve paydaşlarla derhal çalışmaya başlayacaktır.

FIFA’nın banka hesabında atıl durumda duran bu paranın bir kısmını, FIFA’ya üye 211 ülkenin her birinde taban futbolunun ve futbolun genelinin ihtiyaç duyduğu ivmeyi sağlamak için kullanmaya başlamalıyız. Ancak bunun bedelini ödemek için aile mirasını satmamıza gerek yok.

Bu, futbolun tamamı için bir zaferdir. Ancak hikâyenin sonu olmamalıdır. Teklif sunuldu. FIFA’ya olan güveni yeniden inşa etme görevi daha yeni başladı."

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