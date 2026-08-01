FIFA, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Pendikspor ve Hatayspor'a transfer yasağı uygulandığını duyurdu. Gençlerbirliği, Antalyaspor ve Pendikspor'a 3 dönem yasak verilirken, Hatayspor'un cezasının ise kaldırılıncaya kadar devam edeceği açıklandı.

FIFA, Türk futbolunu yakından ilgilendiren yeni bir karara imza attı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Trendyol Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig ekipleri Antalyaspor ve Pendikspor ile Nesine 2. Lig'de mücadele eden Hatayspor'a transfer yasağı uygulandığını duyurdu.

FIFA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan transfer yasakları bilgilendirme tablosunda, dört kulübe ilişkin yaptırımların detayları da paylaşıldı.

FIFA

ÜÇ KULÜBE 3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI

Açıklamaya göre Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ile Trendyol 1. Lig takımları Antalyaspor ve Pendikspor'a üçer transfer ve tescil dönemi boyunca transfer yasağı getirildi.

Söz konusu yaptırım kapsamında kulüpler, yasağın kaldırılmaması halinde belirtilen süre boyunca yeni oyuncu tescili gerçekleştiremeyecek.

Gençlerbirliği

HATAYSPOR'A SÜRESİZ YASAK

FIFA'nın yayımladığı listede Hatayspor için ise farklı bir yaptırım uygulanacağı belirtildi. Nesine 2. Lig ekibinin transfer yasağının, gerekli şartlar yerine getirilerek kaldırılıncaya kadar devam edeceği ifade edildi.

Bu nedenle Hatayspor'un yeni transfer yapabilmesi için öncelikle yasağa neden olan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor.

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