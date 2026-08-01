Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan eski yönetici Orhan Demirel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. İkili arasında yaşanan söz düellosu toplantıya damga vurdu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, zaman zaman tansiyonun yükseldiği anlara sahne oldu. Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Orhan Demirel'in kürsüde yaptığı konuşma sırasında eski başkan Aziz Yıldırım'ın sert tepkisi salonda gerginliğe neden oldu.

Aziz Yıldırım

ORHAN DEMİREL'DEN "TEŞEKKÜR" ÇIKIŞI

Kürsüye gelen Orhan Demirel, geçmiş dönemde görev yapan yöneticilere teşekkür edilmediğini belirterek sitem dolu ifadeler kullandı.

Demirel, "Biz 9 kupa kazandık. Bir sürü kupa kaldırdık. Tanju Bey, eski yönetime bir kere teşekkür etmediniz. Ne yaptık biz, bir şey yapmadık ki. 9 kupa kazandık, biz kazanmadık ki, biz bu şansa vakıf olduk. Bir teşekkür etseydiniz ne olurdu. Bizi yok saymanın ne anlamı var, bir anlamı yok. Aziz Başkanım biz sizi seviyoruz." dedi.

Orhan Demirel

AZİZ YILDIRIM'DAN ANINDA TEPKİ

Orhan Demirel'in konuşmasının ardından eski başkan Aziz Yıldırım yerinden kalkarak sözlere tepki gösterdi.

Yıldırım, "Suçlu musun Orhan, suçlu musun, suçlu musun! Bizden ne istiyorsun ya! Yanlış yanlış işler yapıyorsun." ifadelerini kullandı.

Demirel ise bunun üzerine yeniden söz alarak, "Hulusi Bey dahil benimle problemi olmasına rağmen herkese tek tek teşekkür ettim. Yelkendekine, kapıcısına teşekkür ettim. İnsan bekliyor başkanım, insan bekliyor. Bana inanın." diye konuştu.

LOCA FİYATLARI TARTIŞMASI GÜNDEME GELDİ

Toplantıda daha sonra loca fiyatları ve sponsorluk süreçlerine ilişkin de dikkat çeken açıklamalar yapıldı.

Orhan Demirel, geçmiş döneme ilişkin değerlendirmesinde, "Localar konusunda bize Ali Bey'den loca fiyatları geldi. Biz de aldık onu euro/dolar bazında zam yaptık, satışa çıktık. Yine Ali Bey'den devam eden sponsorluk konuları var. Bunun standardı da yok, kimden ne alıyorsunuz. Aziz Bey beni aradı, 'Orhan, benim bir arkadaşım var, bu kadar para istenmez. Çıkar konuşurum, altında kalırsınız' dedi. 'Bu loca fiyatlarını artırmayın' dedi." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım

"YANLIŞ KONUŞUYORSUN"

Demirel'in sözlerine cevap veren Aziz Yıldırım ise iddialara itiraz etti.

Yıldırım, "Yanlış konuşuyorsun. Siz açıktan para alıyorsunuz. Ben onu söyledim. Çok insan bu şekilde söylüyor. 'Biz açıktan para gönderdik' dedi." şeklinde konuştu.

Bunun üzerine Orhan Demirel, "Bence dava etsinler." karşılığını verdi.

Aziz Yıldırım ise tartışmayı, "Siz niye geliyorsunuz, ben onu anlamıyorum. Suçlayan eden yok, çıktınız kendi kendinize bir şeyler anlatıyorsunuz." sözleriyle sürdürdü.

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