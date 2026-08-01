Antalya'da seyyar dondurma ve meyve suyu satışı işletmesinin bir külah dondurma için 10 euro (yaklaşık 550 lira) talep ettiği iddiası üzerine harekete geçildi. Söz konusu işletme, yapılan denetimlerde tespit edilen çok sayıda ihlal nedeniyle kapatıldı.

Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, işletmeye yönelik gerçekleştirilen denetimlerde çevreyi rahatsız eden gürültü kirliliği ve hanutçuluk yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, dondurma satın almak isteyen müşterilerden satış sırasında fahiş fiyat talep edildiği de belirlendi.

BİR KÜLAH DONDURMAYA 10 EURO İSTENDİ

Denetim sürecini başlatan olayda ise bir müşteriden bir külah dondurma için 10 euro talep edildiği, müşterinin itirazı üzerine taraflar arasında tartışma yaşandığı ve olayın Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile İl Ticaret Müdürlüğüne şikâyet edildiği belirtildi.

Antalyada skandal! Bir külah dondurmaya 550 TL isteyen işletme kapatıldı

Şikâyet üzerine ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmede hijyen, temizlik ve çift etiket kullanımıyla ilgili mevzuata aykırılıklar ortaya çıktı.

İŞLETME KAPATILDI

Muratpaşa Kaymakamlığı, tespit edilen ihlaller ile ticari faaliyetlerin mevzuata uygun ve güven esasına dayalı şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla söz konusu seyyar dondurma ve meyve suyu satış işletmesinin faaliyetine son verildiğini duyurdu.

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