BİM aktüel ürünler 4-5-7-9 Ağustos kataloğu güncellendi! BİM'e bu hafta neler geliyor?
BİM aktüel ürünler katalosu ağustos ayının ilk haftasında satışa çıkacak yeni fırsatlarla güncellendi. Elektronikten küçük ev aletlerine, mutfak ürünlerinden kişisel bakım cihazlarına kadar birçok ürün sınırlı stoklarla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.
BİM'in 4-5-7-9 Ağustos tarihlerini kapsayan aktüel ürünler kataloğu alışveriş planı yapanların gündemindeki yerini aldı. Yeni katalogda özellikle kahve makineleri, elektrikli süpürgeler, blender setleri, televizyonlar ve ev ürünleri dikkat çekerken farklı günlerde satışa sunulacak kampanyalı ürünler de belli oldu.
4 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Yer fıstıklı kremalı gofret - 34 TL
Yer fıstığı ezmesi 1000 g - 169 TL
Kakao fındık kreması 920 g - 255 TL
Gazlı içecek 4x1 L - 169 TL
Gazlı içecek 4x1 L - 169 TL
Portakal jöleli kek - 14 TL
Çikolatalı gofret - 9,75 TL
Çikolata dolgulu fındıklı bisküvi - 159 TL
Soğuk çay 250 ml - 39,50 TL
Enerji içeceği çeşitleri - 25 TL
Soğuk çay 1 L - 49,50 TL
Oyuncaklı şeker - 129 TL
Yüzey temizlik havlusu 100'lü - 69 TL
Sıvı çamaşır deterjanı 4 L - 199 TL
Çamaşır suyu 3700 ml - 149 TL
Sirke özlü temizleyici 1 L - 65 TL
Fırın temizleyici 500 ml - 59 TL
Sıvı sabun 4 L - 119 TL
Konsantre yumuşatıcı 1500 ml - 99 TL
Çamaşır yumuşatıcısı 1000 ml - 139 TL
Tuvalet kağıdı 175'li - 35 TL
Güneş kremi SPF50 50 ml - 359 TL
Kaş usturası - 55 TL
Tırnak törpüsü seti - 79 TL
Manikür seti - 139 TL
Seyahat seti - 99 TL
Banyo lifi - 35 TL
Şampuan 475 ml - 195 TL
Duş jeli 450 ml - 65 TL
Baskılı peçete - 55 TL
Riviera zeytinyağı 2 L - 465 TL
Natürel sızma zeytinyağı 1 L - 285 TL
Süzme çiçek balı 850 g - 495 TL
Ekonomik pilavlık pirinç 5 kg - 249 TL
Bulgur çeşitleri 1 kg - 39 TL
Makarna çeşitleri - 22,50 TL
Börülce 500 g - 59 TL
Keten tohumu 500 g - 49 TL
Maş fasulyesi 500 g - 59 TL
Karabuğday 500 g - 49 TL
Domates salçası 1650 g - 135 TL
Siyah zeytin 1 kg - 215 TL
Topping sos çeşitleri 300 g - 69 TL
Erişte - 59 TL
Tortilla lavaş - 37,50 TL
Sos çeşitleri - 49 TL
5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Oyun dizüstü bilgisayarı - 34.490 TL
Oyun bilgisayarı - 70.990 TL
Oyun dizüstü bilgisayarı - 70.990 TL
Güneş enerji sistemi - 229.000 TL
Batarya - 59.000 TL
Güneş paneli - 99.000 TL
Türk kahve makinesi - 6.490 TL
Pelüş zürafa - 525 TL
Pelüş timsah - 850 TL
Pelüş ayıcık - 1.050 TL
3 kapaklı çok amaçlı dolap - 3.450 TL
2 kapaklı aynalı dolap - 5.750 TL
6 bölmeli 4 kapaklı çok amaçlı dolap - 4.150 TL
7 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Erişte makinesi - 929 TL
Wok tava - 399 TL
Metal saplı sunum tahtası - 149 TL
Meyve bıçağı - 29 TL
Katlanır saklama kabı seti - 549 TL
Süzgeçli saklama kabı 2,35 L - 119 TL
Süzgeçli saklama kabı 2 L - 119 TL
Katlanır çamaşır sepeti - 279 TL
Süzgeçli badya - 199 TL
Süzgeç - 89 TL
Dondurucu saklama kabı 1200 ml - 35 TL
Dondurucu saklama kabı 2400 ml - 55 TL
Saklama kabı çeşitleri - 59 TL
Kahvaltı sunum seti - 159 TL
Organizer çeşitleri - 39 TL
Mikrofiber bulaşıklık - 199 TL
Çizgi gravürlü kase - 69 TL
Kavanoz kapağı çeşitleri - 2,90 TL
Kavanoz 1000 cc - 18 TL
Kavanoz 660 cc - 15 TL
Kavanoz 425 cc - 14 TL
Kavanoz 300 cc - 9,75 TL
Desenli porselen pasta tabağı 4'lü - 359 TL
Desenli metal tepsi - 79 TL
Cam yağlık 500 ml - 55 TL
Cam sunum tabağı - 269 TL
Bölmeli cam sunum tabağı - 269 TL
Cam kupa 2'li - 239 TL
Çay seti 12 parça - 419 TL
Cam meşrubat bardağı 3'lü - 119 TL
Cam su bardağı 3'lü - 99 TL
Cam kase 2150 cc - 159 TL
Cam kase 345 cc - 35 TL
9 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Kamp sandalyesi - 349 TL
Plaj sandalyesi - 349 TL
Çocuk plaj sandalyesi - 449 TL
Lisanslı çocuk kamp sandalyesi - 359 TL
Bebek - 829 TL
Oyuncak araba 5'li - 519 TL
Vintage oyuncak araba - 249 TL
Köpük balon - 17,50 TL
Uçak fırlatıcı oyuncak - 149 TL
Yapım blokları - 149 TL
Işıklı sesli arazi aracı - 319 TL
Oyuncak çek bırak metal araba - 159 TL
Ördek yakalama oyuncağı - 229 TL
Fotoğraf albümü - 119 TL
Klasik kitap çeşitleri - 49 TL
Boyama kitabı - 49 TL
Kum seti - 249 TL
Oyuncak beşik - 139 TL
Beyaz turbo cam ankastre set - 10.950 TL
Siyah turbo cam ankastre set - 10.550 TL
El blender seti - 1.990 TL
Doğrayıcı - 1.490 TL
Stand mikser - 5.990 TL
Led ışıklı su ısıtıcı - 690 TL
Dikey elektrikli süpürge - 1.490 TL
Profesyonel saç kurutma makinesi - 1.290 TL
Profesyonel turbo saç kurutma makinesi - 890 TL
Saç düzleştirici - 2.290 TL
Burun ve kulak kılı düzeltici - 990 TL
Kablolu epilatör - 1.090 TL
Vücut tıraş makinesi - 890 TL
Erkek bakım seti - 1.390 TL
Sakal kesme makinesi - 1.649 TL
Vücut tıraş makinesi - 1.290 TL
65 inç QLED Google TV - 27.900 TL
58 inç QLED Google TV - 20.490 TL
55 inç QLED Google TV - 21.450 TL
Vücut analiz baskülü - 649 TL
Şarjlı damacana pompası - 449 TL
Cep telefonu - 7.500 TL
Tuşlu cep telefonu - 1.990 TL
Led aydınlatmalı tavan vantilatörü - 749 TL
Akrobat masa lambası - 499 TL
Şarj edilebilir mini el feneri - 399 TL
Solar el fanı - 349 TL
Araç içi güneşlik şemsiyesi - 399 TL