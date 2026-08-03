A101'in 6 Ağustos Perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Bu haftanın kampanyasında elektronikten beyaz eşyaya, motosikletten elektrikli ulaşım araçlarına, ev tekstilinden mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi tüketicileri bekliyor. İşte A101 Aldın ALdın 6 Ağustos kataloğu...

A101 aktüel 6 Ağustos kataloğu ve fırsatlı ürünler belli oldu. QLED televizyonlar, elektrikli moped, motosiklet, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve çocuk oyuncakları katalogda öne çıkan ürünler arasında yerini aldı. Bunun yanında gıda, kişisel bakım, kamp ürünleri, bisikletler ve yaz sezonuna özel ürünlerde de dikkat çeken fiyatlar bu hafta A101 mağazalarında sunulacak.

A101 aktüel 6 Ağustos kataloğu: QLED TVden çamaşır makinesine, motosikletten akülü arabaya indirimli fırsatlar!

A101 AKTÜEL 6 AĞUSTOS KATALOĞU (ALDIN ALDIN)

A101 Aldın Aldın kampanyası kapsamındaki ürünler 6 Ağustos Perşembe tarihinden itibaren satışa sunulacak. Tekstil ürünlerinde yüzde 20 kasa indirimi, bazı yaz ürünleri ve atıştırmalıklarda ise 1-7 Ağustos ile 6-9 Ağustos tarihleri arasında geçerli kampanyalar uygulanacak.

A101 aktüel 6 Ağustos kataloğu: QLED TVden çamaşır makinesine, motosikletten akülü arabaya indirimli fırsatlar!

A101 6 AĞUSTOS ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ

Onvo 65" Frameless 4K UHD Google QLED TV – 27.999 TL

Samsung 58" Crystal UHD Smart TV – 31.999 TL

Toshiba 55" 4K UHD Vidaa TV – 21.999 TL

Onvo 43" Frameless Full HD QLED TV – 12.499 TL

Piranha Bluetooth hoparlör – 699 TL

Piranha 5000 mAh MagSafe powerbank – 599 TL

Bluetooth kulaklık – 599 TL

A101 aktüel 6 Ağustos kataloğu: QLED TVden çamaşır makinesine, motosikletten akülü arabaya indirimli fırsatlar!

ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLER VE BİSİKLETLER

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet – 22.990 TL

Apec APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped – 59.990 TL

Volta Demon GR250R Motosiklet – 179.990 TL

A101 aktüel 6 Ağustos kataloğu: QLED TVden çamaşır makinesine, motosikletten akülü arabaya indirimli fırsatlar!

29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet – 7.499 TL

27,5 Jant Alüminyum Bisiklet – 7.299 TL

26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet – 5.499 TL

26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet – 4.999 TL

Katlanabilir Bisiklet – 6.999 TL

12 Jant Çocuk Bisikleti – 1.699 TL

A101 aktüel 6 Ağustos kataloğu: QLED TVden çamaşır makinesine, motosikletten akülü arabaya indirimli fırsatlar!

BEYAZ EŞYA ÜRÜNLERİ

SEG 7 kg Çamaşır Makinesi – 16.799 TL

SEG Bulaşık Makinesi – 16.999 TL

Kiwi Su Sebili – 5.999 TL

A101 aktüel 6 Ağustos kataloğu: QLED TVden çamaşır makinesine, motosikletten akülü arabaya indirimli fırsatlar!

KÜÇÜK EV ALETLERİ

Singer 6160 Brilliance Dikiş Makinesi – 8.999 TL

Schaffer Prochef Master Stand Mikser – 4.399 TL

Pierre Cardin Çay Makinesi – 1.899 TL

Pierre Cardin Türk Kahvesi Makinesi – 1.299 TL

Kiwi Waffle Makinesi – 999 TL

Samsung Cyclone Süpürge – 4.999 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi – 4.299 TL

Kiwi Kule Tipi Vantilatör – 4.299 TL

Regal Dik Süpürge – 1.599 TL

A101 aktüel 6 Ağustos kataloğu: QLED TVden çamaşır makinesine, motosikletten akülü arabaya indirimli fırsatlar!

EL ALETLERİ VE HIRDAVAT

Dolphin Pro 3 Ton Manuel Transpalet – 14.999 TL

Piranha Darbeli Matkap – 999 TL

Piranha Şarjlı Vidalama – 999 TL

Piranha Kırılabilen Şarjlı Vidalama – 499 TL

Piranha Dekupaj Testere – 849 TL

Piranha Avuç Taşlama – 999 TL

Piranha Çok Amaçlı Alet Seti – 1.049 TL

Piranha Profesyonel Şarjlı Vidalama – 1.359 TL

Piranha Titreşimli Zımpara – 1.099 TL

Piranha Sıcak Hava Tabancası – 799 TL

Silikon Tabancası – 199 TL

Lehim Havyası Seti – 369 TL

Sahte Para Sayma Makinesi – 4.699 TL

Çelik Kasa – 599 TL

USB'li Akım Korumalı Priz – 389,50 TL

A101 aktüel 6 Ağustos kataloğu: QLED TVden çamaşır makinesine, motosikletten akülü arabaya indirimli fırsatlar!

BAHÇE VE KAMP ÜRÜNLERİ

Metal ayaklı katlanır bahçe masası – 999 TL

Plastik koltuk – 179 TL

King plastik koltuk – 275 TL

Golf koltuk – 279 TL

Bambu plastik koltuk – 399 TL

Plastik tabure – 119 TL

60,5 litre termos buzluk – 1.999 TL

38 litre tekerlekli termos buzluk – 1.699 TL

Çift kişilik şişme yatak – 1.899 TL

Çift kişilik şişme yatak – 1.299 TL

Tek kişilik şişme yatak – 799 TL

Kamp yatağı – 949 TL

Benzinli çapa makinesi – 16.499 TL

Benzinli ilaçlama makinesi – 6.799 TL

Para sayma makinesi – 3.299 TL

A101 aktüel 6 Ağustos kataloğu: QLED TVden çamaşır makinesine, motosikletten akülü arabaya indirimli fırsatlar!

EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ

4 Katlı çok amaçlı dolap – 1.499 TL

İki katlı modüler raf – 199 TL

Dekoratif yapay sarkma çiçek – 139 TL

Kutulu dikiş seti – 99,50 TL

Oyuncu koltuğu – 3.699 TL

Spor seyahat çantası – 329 TL

Spor eldiveni – 179 TL

Futbol, basketbol ve voleybol topu – 219 TL

Erkek klasik cüzdan – 399 TL

Telefon bölmeli cüzdan – 199 TL

Makyaj çantası – 129 TL

Çok amaçlı el çantası – 49,50 TL

Natürel kırlent kılıfı – 199 TL

Pamuklu şortlu pijama takımı – 399 TL

A101 aktüel 6 Ağustos kataloğu: QLED TVden çamaşır makinesine, motosikletten akülü arabaya indirimli fırsatlar!

Güral Porselen 18 Parça Yemek Takımı – 2.299 TL

Nehir çelik tencere seti – 1.349 TL

Emaye derin tencere – 499 TL

Emaye derin tencere (18 cm) – 449 TL

Emaye bakraç – 469 TL

Rakle meşrubat bardağı – 129 TL

Çift cidarlı pipetli bardak – 189 TL

Limonata bardağı 6'lı – 99,50 TL

Figürlü metal kaşık – 189 TL

25 Parça piknik seti – 399 TL

Cam kesim panosu – 139 TL

Metal sunum tepsisi – 99,50 TL

Saklama kabı çeşitleri – 22,50 TL'den başlayan fiyatlarla

Çelik termos – 689 TL

A101 aktüel 6 Ağustos kataloğu: QLED TVden çamaşır makinesine, motosikletten akülü arabaya indirimli fırsatlar!

ÇOCUK ÜRÜNLERİ VE OYUNCAKLAR

Dolu Lombardo akülü araba – 7.999 TL

Işıklı çocuk scooter – 849 TL

Işıklı paten – 799 TL

A101 aktüel 6 Ağustos kataloğu: QLED TVden çamaşır makinesine, motosikletten akülü arabaya indirimli fırsatlar!



Barbie Deniz Kızı – 299 TL

Oyuncak şehir araçları – 299 TL

Oyuncak karavan – 289 TL

Oyuncak kamyon – 329 TL

Uzaktan kumandalı akrobasi aracı – 649 TL

Oyuncak telefon – 159 TL

Köpük tabancası – 249 TL

Aktivite kitabı – 249 TL

A101 aktüel 6 Ağustos kataloğu: QLED TVden çamaşır makinesine, motosikletten akülü arabaya indirimli fırsatlar!

GIDA ÜRÜNLERİ

Çaykur Tiryaki Çayı 5 kg – 1.499 TL

Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2470 ml – 199,50 TL

Torku Yoğurt 9 kg – 475 TL

Torku Süzme Peynir 1 kg – 239 TL

Ahir Tost Peyniri 1,5 kg – 409 TL

Muratbey Tel Peyniri 500 g – 349 TL

A101 aktüel 6 Ağustos kataloğu: QLED TVden çamaşır makinesine, motosikletten akülü arabaya indirimli fırsatlar!



Banvit Tempura Nugget 700 g – 189,50 TL

SuperFresh Lahmacun – 229 TL

Tat Mayonez çeşitleri – 65 TL

Petek Küp Şeker – 64,50 TL

Uno Lavaş – 85 TL

Tukaş Kornişon Turşu – 89,50 TL

A101 aktüel 6 Ağustos kataloğu: QLED TVden çamaşır makinesine, motosikletten akülü arabaya indirimli fırsatlar!

YAZ VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

Nivea SPF 50 Güneş Spreyi – 399 TL

Nivea SPF 50 Güneş Kremi – 269 TL

Nivea Çocuk Güneş Kremi – 279 TL

Sebamed Güneş Kremi – 339 TL

Dear Body Güneş Koruyucu Sprey – 149 TL

Dear Body Güneş Koruyucu Süt – 139 TL

Aloe Vera Jel – 59 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası