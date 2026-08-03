A101 aktüel 6 Ağustos kataloğu: QLED TV'den çamaşır makinesine, motosikletten akülü arabaya indirimli fırsatlar!
A101'in 6 Ağustos Perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünler belli oldu. Bu haftanın kampanyasında elektronikten beyaz eşyaya, motosikletten elektrikli ulaşım araçlarına, ev tekstilinden mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi tüketicileri bekliyor. İşte A101 Aldın ALdın 6 Ağustos kataloğu...
A101 aktüel 6 Ağustos kataloğu ve fırsatlı ürünler belli oldu. QLED televizyonlar, elektrikli moped, motosiklet, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve çocuk oyuncakları katalogda öne çıkan ürünler arasında yerini aldı. Bunun yanında gıda, kişisel bakım, kamp ürünleri, bisikletler ve yaz sezonuna özel ürünlerde de dikkat çeken fiyatlar bu hafta A101 mağazalarında sunulacak.
A101 AKTÜEL 6 AĞUSTOS KATALOĞU (ALDIN ALDIN)
A101 Aldın Aldın kampanyası kapsamındaki ürünler 6 Ağustos Perşembe tarihinden itibaren satışa sunulacak. Tekstil ürünlerinde yüzde 20 kasa indirimi, bazı yaz ürünleri ve atıştırmalıklarda ise 1-7 Ağustos ile 6-9 Ağustos tarihleri arasında geçerli kampanyalar uygulanacak.
A101 6 AĞUSTOS ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ
Onvo 65" Frameless 4K UHD Google QLED TV – 27.999 TL
Samsung 58" Crystal UHD Smart TV – 31.999 TL
Toshiba 55" 4K UHD Vidaa TV – 21.999 TL
Onvo 43" Frameless Full HD QLED TV – 12.499 TL
Piranha Bluetooth hoparlör – 699 TL
Piranha 5000 mAh MagSafe powerbank – 599 TL
Bluetooth kulaklık – 599 TL
ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLER VE BİSİKLETLER
Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet – 22.990 TL
Apec APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped – 59.990 TL
Volta Demon GR250R Motosiklet – 179.990 TL
29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet – 7.499 TL
27,5 Jant Alüminyum Bisiklet – 7.299 TL
26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet – 5.499 TL
26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet – 4.999 TL
Katlanabilir Bisiklet – 6.999 TL
12 Jant Çocuk Bisikleti – 1.699 TL
BEYAZ EŞYA ÜRÜNLERİ
SEG 7 kg Çamaşır Makinesi – 16.799 TL
SEG Bulaşık Makinesi – 16.999 TL
Kiwi Su Sebili – 5.999 TL
KÜÇÜK EV ALETLERİ
Singer 6160 Brilliance Dikiş Makinesi – 8.999 TL
Schaffer Prochef Master Stand Mikser – 4.399 TL
Pierre Cardin Çay Makinesi – 1.899 TL
Pierre Cardin Türk Kahvesi Makinesi – 1.299 TL
Kiwi Waffle Makinesi – 999 TL
Samsung Cyclone Süpürge – 4.999 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi – 4.299 TL
Kiwi Kule Tipi Vantilatör – 4.299 TL
Regal Dik Süpürge – 1.599 TL
EL ALETLERİ VE HIRDAVAT
Dolphin Pro 3 Ton Manuel Transpalet – 14.999 TL
Piranha Darbeli Matkap – 999 TL
Piranha Şarjlı Vidalama – 999 TL
Piranha Kırılabilen Şarjlı Vidalama – 499 TL
Piranha Dekupaj Testere – 849 TL
Piranha Avuç Taşlama – 999 TL
Piranha Çok Amaçlı Alet Seti – 1.049 TL
Piranha Profesyonel Şarjlı Vidalama – 1.359 TL
Piranha Titreşimli Zımpara – 1.099 TL
Piranha Sıcak Hava Tabancası – 799 TL
Silikon Tabancası – 199 TL
Lehim Havyası Seti – 369 TL
Sahte Para Sayma Makinesi – 4.699 TL
Çelik Kasa – 599 TL
USB'li Akım Korumalı Priz – 389,50 TL
BAHÇE VE KAMP ÜRÜNLERİ
Metal ayaklı katlanır bahçe masası – 999 TL
Plastik koltuk – 179 TL
King plastik koltuk – 275 TL
Golf koltuk – 279 TL
Bambu plastik koltuk – 399 TL
Plastik tabure – 119 TL
60,5 litre termos buzluk – 1.999 TL
38 litre tekerlekli termos buzluk – 1.699 TL
Çift kişilik şişme yatak – 1.899 TL
Çift kişilik şişme yatak – 1.299 TL
Tek kişilik şişme yatak – 799 TL
Kamp yatağı – 949 TL
Benzinli çapa makinesi – 16.499 TL
Benzinli ilaçlama makinesi – 6.799 TL
Para sayma makinesi – 3.299 TL
EV VE MUTFAK ÜRÜNLERİ
4 Katlı çok amaçlı dolap – 1.499 TL
İki katlı modüler raf – 199 TL
Dekoratif yapay sarkma çiçek – 139 TL
Kutulu dikiş seti – 99,50 TL
Oyuncu koltuğu – 3.699 TL
Spor seyahat çantası – 329 TL
Spor eldiveni – 179 TL
Futbol, basketbol ve voleybol topu – 219 TL
Erkek klasik cüzdan – 399 TL
Telefon bölmeli cüzdan – 199 TL
Makyaj çantası – 129 TL
Çok amaçlı el çantası – 49,50 TL
Natürel kırlent kılıfı – 199 TL
Pamuklu şortlu pijama takımı – 399 TL
Güral Porselen 18 Parça Yemek Takımı – 2.299 TL
Nehir çelik tencere seti – 1.349 TL
Emaye derin tencere – 499 TL
Emaye derin tencere (18 cm) – 449 TL
Emaye bakraç – 469 TL
Rakle meşrubat bardağı – 129 TL
Çift cidarlı pipetli bardak – 189 TL
Limonata bardağı 6'lı – 99,50 TL
Figürlü metal kaşık – 189 TL
25 Parça piknik seti – 399 TL
Cam kesim panosu – 139 TL
Metal sunum tepsisi – 99,50 TL
Saklama kabı çeşitleri – 22,50 TL'den başlayan fiyatlarla
Çelik termos – 689 TL
ÇOCUK ÜRÜNLERİ VE OYUNCAKLAR
Dolu Lombardo akülü araba – 7.999 TL
Işıklı çocuk scooter – 849 TL
Işıklı paten – 799 TL
Barbie Deniz Kızı – 299 TL
Oyuncak şehir araçları – 299 TL
Oyuncak karavan – 289 TL
Oyuncak kamyon – 329 TL
Uzaktan kumandalı akrobasi aracı – 649 TL
Oyuncak telefon – 159 TL
Köpük tabancası – 249 TL
Aktivite kitabı – 249 TL
GIDA ÜRÜNLERİ
Çaykur Tiryaki Çayı 5 kg – 1.499 TL
Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı 2470 ml – 199,50 TL
Torku Yoğurt 9 kg – 475 TL
Torku Süzme Peynir 1 kg – 239 TL
Ahir Tost Peyniri 1,5 kg – 409 TL
Muratbey Tel Peyniri 500 g – 349 TL
Banvit Tempura Nugget 700 g – 189,50 TL
SuperFresh Lahmacun – 229 TL
Tat Mayonez çeşitleri – 65 TL
Petek Küp Şeker – 64,50 TL
Uno Lavaş – 85 TL
Tukaş Kornişon Turşu – 89,50 TL
YAZ VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ
Nivea SPF 50 Güneş Spreyi – 399 TL
Nivea SPF 50 Güneş Kremi – 269 TL
Nivea Çocuk Güneş Kremi – 279 TL
Sebamed Güneş Kremi – 339 TL
Dear Body Güneş Koruyucu Sprey – 149 TL
Dear Body Güneş Koruyucu Süt – 139 TL
Aloe Vera Jel – 59 TL