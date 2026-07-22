A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 23 Temmuz'da A101'e neler gelecek?
A101'in 23 Temmuz Perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Elektronikten mutfak ürünlerine, oyuncaklardan ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı yeni katalog, alışveriş yapmayı planlayanların gündeminde bulunuyor. İşte 23 Temmuz 2026 A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı...
A101, 23 Temmuz 2026 tarihli Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu haftaki katalogda su sebili, ankastre set, elektrikli araç, Magly parkur oyunu, Retro pikap ve farklı kategorilerde birçok ürün avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23 TEMMUZ 2026
65" 4K UHD Vidaa TV 30.999 TL
50" 4K Ultra HD Vidaa TV 18.499 TL
55" Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 19.999 TL
43" Frameless FHD Android 14 Smart QLED TV 12.999 TL
Çantalı Retro Pikap 2.499 TL
4'ü 1 Arada Kablosuz Hızlı Şarj Aleti 499 TL
Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 429 TL
Bluetooth Hoparlör 399 TL
Bluetooth Kulaklık 399 TL
Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 8.999 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.999 TL
Seyahat Tipi Buharlı Ütü 749 TL
LED Işıklı Şarjlı Su Pompası 179 TL
Şarjlı Çırpıcı 249 TL
Retro Çay Makinesi 1.699 TL
Tavan Tipi Fan 999 TL
Dik Süpürge 1.099 TL
Klipsli Masa Üstü Fan 439 TL
A101 BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?
EV1 Elektrikli Araç 239.990 TL
VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL
RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet 89.990 TL
7 Gözlü Makyaj Organizeri 199 TL
Tefal Döküm Izgara Tava 1.999 TL
Büyük Muffin Kalıbı 229 TL
Mini Tencere Seti 3'lü 1.699 TL
Ahşap Tabanlı Ayaklı Sunumluk 249 TL
Süngerlikli Sıvı Sabunluk 69,50 TL
Peçetelik ve Nihale Çeşitleri 149 TL
Mikser ve Blender Kabı 99,50 TL
Piknik Seti 31 Parça 249 TL
Çubuk Buzluk 29,50 TL
Magly Ball Run 101 Parça Parkur Oyunu 1.999 TL
Sesli Işıklı Dondurma Dükkanı 999 TL
Hot Wheels Mega Ralli Seti 999 TL
Çocuk Akademi Etkinlik Seti Adet 149 TL
Boyama Örtüsü 279 TL
Çıkartmalı Boyama Kitabı 45 TL
Ahşap Maket Boyama Seti 229 TL
Oyuncak Fileli Pota 159 TL
Tek Kapaklı Kiler Dolabı 2.999 TL
Kaymaz Taban Yolluk 80*140 cm 299 TL
Vakumlu Poşet Seti 3'lü 169 TL
Punch Kırlent Kılıfı 43*43 cm 169 TL
Tek Kişilik Pike 299 TL