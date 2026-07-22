A101'in 23 Temmuz Perşembe günü satışa sunacağı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Elektronikten mutfak ürünlerine, oyuncaklardan ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı yeni katalog, alışveriş yapmayı planlayanların gündeminde bulunuyor. İşte 23 Temmuz 2026 A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı...

A101, 23 Temmuz 2026 tarihli Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu haftaki katalogda su sebili, ankastre set, elektrikli araç, Magly parkur oyunu, Retro pikap ve farklı kategorilerde birçok ürün avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23 TEMMUZ 2026

65" 4K UHD Vidaa TV 30.999 TL

50" 4K Ultra HD Vidaa TV 18.499 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 23 Temmuzda A101e neler gelecek?

55" Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV 19.999 TL

43" Frameless FHD Android 14 Smart QLED TV 12.999 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 23 Temmuzda A101e neler gelecek?

Çantalı Retro Pikap 2.499 TL

4'ü 1 Arada Kablosuz Hızlı Şarj Aleti 499 TL

Akım Korumalı USB'li Priz Çoklayıcı 429 TL

Bluetooth Hoparlör 399 TL

Bluetooth Kulaklık 399 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 23 Temmuzda A101e neler gelecek?

Gizli Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili 8.999 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.999 TL

Seyahat Tipi Buharlı Ütü 749 TL

LED Işıklı Şarjlı Su Pompası 179 TL

Şarjlı Çırpıcı 249 TL

Retro Çay Makinesi 1.699 TL

Tavan Tipi Fan 999 TL

Dik Süpürge 1.099 TL

Klipsli Masa Üstü Fan 439 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 23 Temmuzda A101e neler gelecek?

A101 BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

EV1 Elektrikli Araç 239.990 TL

VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL

RX5 250 CC Benzinli Cross Motosiklet 89.990 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 23 Temmuzda A101e neler gelecek?

7 Gözlü Makyaj Organizeri 199 TL

Tefal Döküm Izgara Tava 1.999 TL

Büyük Muffin Kalıbı 229 TL

Mini Tencere Seti 3'lü 1.699 TL

Ahşap Tabanlı Ayaklı Sunumluk 249 TL

Süngerlikli Sıvı Sabunluk 69,50 TL

Peçetelik ve Nihale Çeşitleri 149 TL

Mikser ve Blender Kabı 99,50 TL

Piknik Seti 31 Parça 249 TL

Çubuk Buzluk 29,50 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 23 Temmuzda A101e neler gelecek?

Magly Ball Run 101 Parça Parkur Oyunu 1.999 TL

Sesli Işıklı Dondurma Dükkanı 999 TL

Hot Wheels Mega Ralli Seti 999 TL

Çocuk Akademi Etkinlik Seti Adet 149 TL

Boyama Örtüsü 279 TL

Çıkartmalı Boyama Kitabı 45 TL

Ahşap Maket Boyama Seti 229 TL

Oyuncak Fileli Pota 159 TL

A101 aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! 23 Temmuzda A101e neler gelecek?

Tek Kapaklı Kiler Dolabı 2.999 TL

Kaymaz Taban Yolluk 80*140 cm 299 TL

Vakumlu Poşet Seti 3'lü 169 TL

Punch Kırlent Kılıfı 43*43 cm 169 TL

Tek Kişilik Pike 299 TL

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