Marmara depremi senaryolarına yenileri eklenirken, Prof. Dr. Osman Bektaş, birkaç ihtimale dikkat çekti. Anadolu Levhası’nın İzmit ve Şarköy çevresinde sıkıştığını belirten Bektaş “Engeli aşabilmesi için 7’den büyük deprem oluşturması gerekebilir” dedi. Marmara Denizi'nin orta kesimindeki fayın daha zayıf ve kaygan bir ortamdan geçtiğini işaret eden Bektaş “Tek bir büyük kırılma yerine, enerjiyi M6+ büyüklüğündeki daha küçük depremler boşaltabilir” diyerek uyardı.

6 Şubat depremlerinin ardından gözler uzun süredir büyük deprem olmayan kentlere çevrilmiş, o kentlerden biri de İstanbul olmuştu. Özellikle Marmara Bölgesi için yazılan büyük deprem senaryolarına ilişkin farklı görüşler sıralanırken, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş önemli bilgiler vermişti. Daha önce “Ana Marmara Fayı'nın Röntgeni M6+ fısıldıyor” diyerek uyaran Osman Bektaş, yeni bir açıklama daha yaptı.

Marmara için iki senaryo! Biri 7, diğeri 6’dan büyük depremler… Osman Bektaş kilit noktayı işaret etti

“ENGELLERİ AŞMASI İÇİN M7 GEREKEBİLİR”

“Marmara, KAF'nın rahatladığı yer mi?” sorusunu öne çıkaran Bektaş “Anadolu Levhası batıya ilerlerken doğuda İzmit, batıda Şarköy çevresinde dar ve sürtünmeli fay kesimlerinde sıkışır. Bu engelleri aşabilmesi için büyük enerji biriktirip büyük bir kırılma (M7+) oluşturması gerekebilir” dedi.

Marmara için iki senaryo! Biri 7, diğeri 6’dan büyük depremler… Osman Bektaş kilit noktayı işaret etti

TEK KIRILMA YERİNE 6’DAN BÜYÜK DEPREMLER

Marmara Denizi'nin orta kesiminde fayın daha geniş, daha zayıf ve daha kaygan bir ortamdan geçtiğini işaret eden Bektaş “Bu nedenle levha hareketi tek bir büyük kırılma yerine, enerjiyi M6+ büyüklüğündeki daha küçük depremler ve sürünme (creep) ile boşaltabilir” diyerek uyardı.

"TEORİK OLARAK MÜMKÜN" DEMİŞTİ

Bektaş, daha önce de "250 yıllık gerilim M7 ve üzeri deprem üretir" görüşünü değerlendirmişti. Bektaş, Ana Marmara Fayı'nın yılda yaklaşık 20 milimetrelik göreli hareketinin basit bir hesapla 250 yılda yaklaşık 5 metrelik kayma açığı oluşturduğunu ve bunun tek parça kırılması halinde 7 büyüklüğünün üzerinde bir deprem üretmesinin teorik olarak mümkün görüldüğünü ifade etmişti.

Prof. Dr. Osman Bektaş

Bektaş, İstanbul’da 260 yıldır deprem üretmeyen segmente dikkat çekerek “Levha hareketi yalnızca Ana Marmara Fayı boyunca değil, Çınarcık, Orta Marmara ve Tekirdağ çukurları çevresindeki faylar arasında da paylaşılıyor olabilir. Aradaki segment, orta büyüklükte depremlerle kısmen gerilim boşaltıyor olabilir” demişti.

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