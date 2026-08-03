Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Eşek Adası ziyaretinin ardından Leros Adası'na geçti. Marinada Türk bayraklı tekneleri fark eden Miçotakis, kısa bir selamlaşmanın ardından Türk vatandaşlarına "İyi tatiller. Kendinize dikkat edin." dedi. O anlar Yunan basınının kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk kıyılarına yakın adalara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında bulunan Eşek Adası'nda sınır karakolunu ziyaret eden Miçotakis, bugün de Leros Adası'nda temaslarda bulundu.

"TÜRKİYE'DEN GELEN ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİMİZ VAR"

Eşek Adası ziyaretinde sınır karakolundaki Yunan askerleriyle bir araya gelen Miçotakis, adalardaki düzensiz göçün azaldığını savunarak Türkiye'den gelen turist sayısındaki artışa dikkat çekmişti. Yunanistan Başbakanı, "Eskiden büyük ve küçük adaları ziyaret ettiğimizde çok sayıda göçmen ve mülteci görürdük. Bugün ise komşu Türkiye'den gelen çok sayıda ziyaretçimiz var. Adalarımıza gelmek için hızlı vize uygulamasından yararlanıyorlar ve bu muazzam bir değişim." ifadelerini kullanmıştı.

Miçotakis, Türk denizcileri görünce rotasını değiştirdi! Tekneye yöneldi, sohbet etti

Açıklamalarının devamında Türkiye'den hızlı vize uygulaması sayesinde çok sayıda turistin Oniki Ada'yı ziyaret ettiğini vurgulayan Miçotakis, bunun ada ekonomisi ve yerel halk açısından önemli bir değişim olduğunu dile getirmişti.

Miçotakis, Türk denizcileri görünce rotasını değiştirdi! Tekneye yöneldi, sohbet etti

TÜRK VATANDAŞLARINI SELAMLADI

Leros News'te yayımlanan görüntülere göre bugünkü Leros ziyaretinde, marinada bulunan Türk bayraklı tekneyi gören Miçotakis, uzaktan el sallayarak Türk vatandaşlarını selamladı.Türk denizcilerin nazik karşılığı karşısında teknenin yanına yaklaşarak, "Hoş geldiniz. Nasılsınız?" diye seslendi. Türk denizcilerle kısa süre sohbet eden Miçotakis, ayrılmadan önce "İyi tatiller. Kendinize dikkat edin." sözleriyle iyi dileklerini iletti.

Miçotakis, Türk denizcileri görünce rotasını değiştirdi! Tekneye yöneldi, sohbet etti

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