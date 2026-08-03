UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler: Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Ligi'nde gözlerin çevrildiği play-off kura çekiminde eşleşmeler ortaya çıktı. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor’un muhtemel rakipleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde play-off kura çekimi heyecanı yaşandı.
KARTAL'A RAKİBİ DEVLER LİGİ'NDEN GELECEK
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde üçüncü eleme turunda mücadele ediyor. Çekya ekibi Kralove’yi elediği takdirde siyah-beyazlı ekip, play-off'ta Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeni ile (Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turundan gelecek) karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ'IN KONFERANS LİGİ'NDE MUHTEMEL RAKİPLERİ DE BELLİ OLDU
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde üçüncü eleme turunda Çekya ekibi Kralove’ye elendiği takdirde yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.
Siyah-beyazlıların play-off turundaki rakibi ise Panathinaikos - CSKA 1948 eşleşmesiyle belli olacak.
TRABZONSPOR'A TANIDIK RAKİP
Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, Avrupa Ligi play-off turuna direkt katılıyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kurada üçüncü turdan gelecek takımları bekleyen bordo-mavililer, Ferencvaros - Gornik Zabrze eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 2'nci eleme turunda Gornik Zabrze'yi elemişti.
EŞLEŞMELER
Avrupa Ligi play-off turundaki eşleşmeler şöyle:
Trabzonspor / Ferencvaros (Macaristan) - Gornik Zabrze (Polonya)
Hradec Kralove (Çekya) - Beşiktaş / Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya)
KuPS Kuopio (Finlandiya) - Universitatea Craiova (Romanya) / Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya)
Sint-Truidense (Belçika) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Viktoria Plzen (Çekya)
Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Egnatia (Arnavutluk) / Lillestrom (Norveç)
Jagiellonia (Polonya) - Rangers (İskoçya) / Larne (Kuzey İrlanda) - Iberia (Gürcistan)
Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Salzburg (Avusturya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan) / PAOK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika)
Lech Poznan (Polonya) - Klaksvik (Faroe Adaları) / Thun (İsviçre) - Vikingur (İzlanda)
Benfica (Portekiz) - Hearts (İskoçya) / Aarhus (Danimarka) - Sabah (Azerbaycan)
OFI Crete (Yunanistan) / Maccabi Tel Aviv (İsrail) - CSKA Sofya (Bulgaristan)