Gelir İdaresi Başkanlığınca, 860 gelir uzman yardımcısı alınacak. GİB'nin gelir uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu yayımlandı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar sürecin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, GİB uzman yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır? GİB uzman yardımcısı alımı için başvuru şartları neler?

Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) uzman yardımcısı alınacak. Buna göre, Başkanlıkça açık bulunan kadrolara atanmak üzere, 860 gelir uzman yardımcısı alımı için sınav yapılacak. Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM’nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklar.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 860 gelir uzman yardımcısı alımı ilanı! GİB uzman yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır?

GİB UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Sınava ön başvurular 20-22 Ekim 2026 tarihleri arasında, nihai başvurular ise 30 Ekim - 3 Kasım 2026 tarihleri arasında alınacak. 30 Ekim - 3 Kasım 2026 tarihleri arasında ÖSYM’ye başvurusunu yapamayan adaylar için Geç Başvuru Günü 6 Kasım 2026 tarihi olacak.

GİB UZMAN YARDIMCISI ALIMI İLANI

GİB UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- Sınava, T.C. uyruklu olup (Bulgaristan’dan göç dâhil) sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1991 tarihinde veya bu tarihten sonra doğanlar) olanlar başvurabilecektir.

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

- ÖSYM tarafından 2025 veya 2026 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 65 (altmış beş) ve üzeri puan almış olmak,

- Süresi içinde ve usule uygun şekilde başvuru yapmış olmak.

Giriş sınavının yazılı bölümü 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.45’te, Ankara’da, ÖSYM Elektronik Sınav Merkezinde (e-Sınav Merkezi) elektronik sınav olarak yapılacak. Sınav, saat 13.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.



Adaylar ön başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM’nin mobil uygulamasından T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklar.

Haberle İlgili Daha Fazlası