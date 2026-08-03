DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan'la yaptıkları görüşmenin detaylarını paylaştı. Açıklamada, "En az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız. Bu adımın barışa ve ekonomiye devasa katkısı olacaktır" denildi.

DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan ile görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Abdullah Öcalan İle 2 Ağustos tarihinde görüşme gerçekleştirdiklerini belirtilerek; Öcalan'ın sürece, yürütülen çalışmalara ve gelecek dönemin tarihi sorumluluklarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştığı kaydedildi.

"CUMHURİYET'İN KURULUŞU KADAR ÖNEMLİ"

Öcalan'ın mesajını şöyle paylaşıldı: "Bin kilometrelik yol bir adımla başlar. Bu yasa ile tarihi bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz. En az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız. Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde nasıl büyük bir emek ve fedakârlık ortaya konulduysa, şimdi de demokratik cumhuriyet için aynı ciddiyetle çalışmak gerekiyor. Bu yalnızca Kürtlerin veya bir kesimin değil, bu topraklarda yaşayan herkesin ihtiyacıdır. Atılacak adım, ülkenin ve bölgenin geleceğini etkileyecek; demokratik hukukun gelişmesinin, ekonomik olanakların büyümesinin önünü açacaktır.

PKK elebaşı Öcalan

"EKONOMİYE VE BARIŞA BÜYÜK KATKISI OLACAK"

Bu, 86 milyon için yapılacak büyük bir hizmettir. Toplumun örgütlülüğüyle tarihi bir çıkış yapacağız. Bu adımın barışa ve ekonomiye devasa katkısı olacaktır. Henüz her şey çözülmüş değildir. Ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yoktur. Önemli olan bu adımın doğru anlaşılması ve herkesin sürecin başarısı için sorumluluk üstlenmesidir. Siyasetin çıkaracağı yasa, bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir. Demokratik cumhuriyete sonuna kadar kapı aralanmaktadır."

Haberle İlgili Daha Fazlası