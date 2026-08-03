21 yaşındaki Rus orta saha için 25 milyon avro bonservis talebine bazı yöneticiler “O parayı millî oyuncumuz Can Uzun için verelim” dedi.

Sarı kırmızılılarda 10 numara konusunda Can Uzun’un ardından Rus Aleksey Batrakov adı ön plana çıktı. Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki oyuncu ile ilgili scout ekibinin raporu hocaya sunuldu ve sonra girişimler başladı. Güncel piyasa değeri 28 milyon avro olan 21 yaşındaki Rus orta saha için kulübünün de 20-25 milyon avro bandında bir beklenti içinde olduğu öğrenildi.

FRANKFURT DİRENİYOR

Yönetim içinde yapılan değerlendirmede Batrakov yerine Can Uzun adı öne çıkarıldı. Bazı yöneticiler, o parayı genç oyuncuya vermektense belli bir tecrübeye sahip yerli ve millî Can Uzun’un alınmasını daha mantıklı gördü. Teknik direktör Okan Buruk’un da isteği E. Frankfurt forması giyen Can. Ancak Alman ekibinin ‘tok satıcı’ rolünde olması transfer sürecinin uzamasına sebep oluyor.

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