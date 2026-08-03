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Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı Göre beldesinde dün akşam saat 20.00 sıralarında düğün salonundan ayrılarak hareket eden konvoydaki gelin otomobili, belediye şantiyesi önünde seyir halindeyken sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sevk edilen sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan gelin ve damat, hafif yaralı olarak tedbir amacıyla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan bu talihsiz kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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