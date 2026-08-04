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Spor

Galatasaray'ın yeni transferi için olay yorum: Fiyasko! Kim nasıl izlemiş?

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Galatasaray'ın yeni transferi için olay yorum: Fiyasko! Kim nasıl izlemiş?

Galatasaray'ın, 15 Temmuz'da 3 milyon sterline kiraladığı Lesley Ugochukwu'nun performansı tartışma konusu oldu. Burnley ile imzalanan sözleşmede 22,5 milyon sterlinlik şarta bağlı satın alma opsiyon maddesi bulunan Fransız orta saha hakkında çok konuşulacak bir değerlendirme yapıldı.

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Transferde geç kalındığı iddiasıyla taraftarın yönetimi hedef aldığı Galatasaray'da sular durulmuyor! Son olarak RAMS Park'ta Rennes'le 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne kısa süre kala beklenen görüntüyü vermedi.

Sabah Gazetesi'nden Levent Tüzemen, 6 gollü karşılaşmayı değerlendirirken; yeni sezon öncesi gerçekleştirilen tek yeni transfer olan Lesley Ugochukwu'nun performansına vurgu yaptı.

Lesley Ugochukwu
Başlık ResmiLesley Ugochukwu
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"BU NASIL TRANSFER POLİTİKASI!"

Deneyimli spor yazarı, "Okan Buruk, 4 yıldır şampiyonluk yaşıyor ama bir türlü orta sahayı zenginleştiremedi. Sara, Lemina ve Torreira, pamuklara sarılmalı. Rennes karşısında Sara ve Torreira yine ön plana çıkan oyunculardı. Bu nasıl bir transfer politikasıdır anlayamadım. Midtsjö, Ndombele, Kerem Demirbay, Mata, orta alandan geçti ama sonları hep gönderilmek oldu. İlkay Gündoğan emekli futbolcu gibi oynuyor. Nhaga'yı beğendim, rakibe vücut çalımı atıyor, top kazanıyor, dar alanda kolay çalım atıyor" ifadelerini kullandı.

"GÖZE BATAN HİÇBİR ÖZELLİĞİ YOK"

"Lesley fiyasko transfer" başlıklı yazıda 22 yaşındaki orta saha hakkında, "Erken konuşmayalım ama Lesley Ugochukwu transferinin de fiyasko olabileceğini düşünüyorum. Fransız oyuncunun göze batan hiçbir özelliği yok. Kim nasıl izlemiş, neye dayanarak transfer etmiş şaşırıyorum. Orta sahaya katkı yapabilecekbir oyuncu değil" yorumu dikkat çekti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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