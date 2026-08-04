Feridun Düzağaç sağlık sorununu ilk kez açıkladı! Konserlerini erteledi

Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sahnelere bir süre ara vereceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vertigo rahatsızlığıyla mücadele ettiğini belirten sanatçı, hayranlarına da sağlık durumuyla ilgili endişelenmemeleri çağrısında bulundu.

"Dipteyim Sondayım Depresyondayım", "Alev Alev", "Lavinia" ve "Beni Bırakma" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Feridun Düzağaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzen bir haber verdi. Uzun yıllardır sahne performanslarıyla müzikseverlerle buluşan sanatçı, yaşadığı sağlık sorunları ve içinde bulunduğu koşullar nedeniyle konserlerine ara verme kararı aldığını açıkladı.

“EN AZ BİR MEVSİM KADAR SANKİ…”

Yakın zamanda geçirdiği ancak etkilerini tamamen atlatamadığı vertigo rahatsızlığının kendisini zorladığını ifade eden sanatçı, bu nedenle konser programını askıya almak zorunda kaldığını söyledi.

Paylaşımında, "Çok uzun olmamasını umduğum bir süre için ara vermek durumundayım konserlerimize... En az bir mevsim kadar sanki. Bu; çok az yakın zamanda atlat(ama)dığım vertigo ile, biraz kendimle, biraz daha fazla sektörle ve ama en çok memleketle ilgili bir durum." sözlerine yer veren Düzağaç, yaşadığı süreci samimi bir dille takipçileriyle paylaştı.

“KAYGILANACAK HERHANGİ BİR DURUM YOK”

Sanatçı, konserlerinde zaman zaman kullandığı "oksijen çadırı" benzetmesine de açıklık getirerek, bunun yalnızca mecazi bir ifade olmadığını vurguladı. Sahnenin kendisi için hayata tutunmasını sağlayan en önemli alanlardan biri olduğunu belirten Düzağaç, bu benzetmenin kalbinin en derinlerinden gelen gerçek bir duygu olduğunu ifade etti. Sağlık durumunun ciddi bir risk taşımadığını da özellikle dile getiren sanatçı, "Birçoğunuzun konserlerde benden duyduğu 'oksijen çadırı' benzetmemin asla bir kompliman değil, kalbimin ortasındaki gerçek olduğunu özellikle belirtmek isterim. Kaygılanacak herhangi bir durum yoktur ve her şey olması gerektiği gibidir" ifadeleriyle sevenlerinin yüreğine su serpti.

AĞUSTOS KONSERLERİ ERTELENDİ

Şiddetli baş dönmesi ataklarıyla seyreden vertigo rahatsızlığı nedeniyle ağustos ayında planlanan konserlerini ileri bir tarihe erteleyen Feridun Düzağaç'ın açıklaması, hayranları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Sanatçının paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcıları çok sayıda "Geçmiş olsun", "Sizi sağlıklı bir şekilde yeniden sahnede görmek istiyoruz" ve "Kendinize iyi bakın" mesajı paylaşarak desteklerini dile getirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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