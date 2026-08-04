Endonezya'da Kuala Lumpur-Jakarta seferini gerçekleştiren bir yolcu uçağının 39 yaşındaki pilotu, valizinde 70 binden fazla uyuşturucu hapla yakalandı. Uyuşturucu etkisi altında uçuş yaptığı belirlenen pilotun, uluslararası bir kaçakçılık şebekesi adına kurye olarak çalıştığı öne sürülüyor.

Endonezya'da Kuala Lumpur'dan Jakarta'ya uçan bir yolcu uçağının pilotu, iniş yaptıktan kısa süre sonra Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gümrük ekiplerinin yaptığı aramada pilotun valizinde 70 binden fazla uyuşturucu hap, el bagajında ise metamfetamin ele geçirildi. İdrar testi de pozitif çıkan pilot hakkında soruşturma başlatıldı.

Yolcular ölümle burun burunaymış! Uyuşturucu etkisindeki pilot 70 bin hapla yakalandı

UYUŞTURUCU KURYESİ OLMUŞ

France24'ün haberine göre gümrük yetkilileri, kimliği MSO baş harfleriyle açıklanan 39 yaşındaki pilotun, Kuala Lumpur'dan Jakarta'ya gerçekleştirdiği uçuşun ardından rutin kontroller sırasında yakalandığını bildirdi. Soruşturmada pilotun, kimliği belirsiz bir kişinin isteği üzerine yaklaşık 50 bin Malezya ringgiti (yaklaşık 570 bin TL) karşılığında uyuşturucuyu Jakarta'ya getirmeyi kabul ettiği ve kurye olarak hareket ettiği tespit edildi.

Yolcular ölümle burun burunaymış! Uyuşturucu etkisindeki pilot 70 bin hapla yakalandı

İLK SEVKİYATI DEĞİLMİŞ

Polis, pilotun uyuşturucu taşıma olayını üçüncü kez gerçekleştirdiğini açıklayarak daha önce de Endonezya ve Malezya arasında benzer sevkiyatlar yaptığını belirtti. Yetkililer, zanlının uluslararası bir uyuşturucu şebekesiyle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Yolcular ölümle burun burunaymış! Uyuşturucu etkisindeki pilot 70 bin hapla yakalandı

ÖLÜM CEZASI ALABİLİR

Olayın ardından iddiaları ciddiyetle ele aldığını belirten havayolu şirketi konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. Endonezya'da uyuşturucu kaçakçılığı, ölüm cezası veya ömür boyu hapisle cezalandırılabilen en ağır suçlar arasında yer alıyor. Ülkede son yıllarda infazlar uygulanmasa da, pilot hakkında yürütülen soruşturmanın uluslararası boyutta sürdüğü belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası