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Ekonomi

Türk boğazlarından geçen gemi sayısı belli oldu

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Türk boğazlarından geçen gemi sayısı belli oldu

Türk boğazlarından yılın ilk yarısında 40 binden fazla gemi geçti. İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk 6 ayında geçen gemi sayısı 19 bin 277, Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi sayısı ise 20 bin 941 olarak hesaplandı. Boğazlardan geçen gemilerin 13 bin 127'si genel kargo, 7 bin 777'si dökme yük, 5 bin 188'i ise konteyner gemisi oldu.

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Karadeniz'de, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle saldırılar artmasına rağmen, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, yılın ilk yarısında toplam 40 bin 218 gemi geçti.

Denizcilik Genel Müdürlüğü istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, Türk boğazları, uluslararası on binlerce gemiye geçiş sağlamaya devam ediyor. İran-ABD/İsrail Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin sekteye uğradığı ve küresel ticaret sisteminin ciddi dönüşümler geçirdiği yılın ilk yarısında, Türk boğazları stratejik önemini korudu.

6 AYDA 40 BİNDEN FAZLA GEMİ GEÇTİ

Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı dron saldırıları yoğunlaşmasına rağmen, Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, yılın ilk yarısında toplam 40 bin 218 gemi geçti.

İstanbul Boğazı'ndan bu yılın ilk 6 ayında geçen gemi sayısı 19 bin 277, Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi sayısı ise 20 bin 941 olarak hesaplandı.

Geçen yılın aynı döneminde söz konusu boğazlardan geçen gemi sayısı 40 bin 988 olmuştu. Bu gemilerin 19 bin 381'i İstanbul'dan 21 bin 607'si ise Çanakkale'den geçiş yapmıştı.

EN FAZLA GENEL KARGO GEMİSİ GEÇTİ

Tiplerine göre sınıflandırıldığında, boğazlardan geçen gemilerin 13 bin 127'sini genel kargo, 7 bin 777'sini dökme yük, 5 bin 188'ini ise konteyner gemisi oluşturdu. 604 canlı hayvan taşıyan gemi, 258 araç taşıyan gemi ve 87 çimento gemisi de aynı dönemde Türk boğazlarından geçiş yaptı.

Boğazlardan bu dönemde toplamda 767,5 milyon gros tonluk gemi geçerken, İstanbul Boğazı'ndan geçenler için söz konusu değer 301,5 milyon gros ton, Çanakkale Boğazı'ndan geçenler için ise 466 milyon gros ton olarak hesaplandı.

Aynı dönemde, kılavuz alan gemi sayısı da iki boğazın toplamında 24 bin 260 olarak kayıtlara geçti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: Anadolu Ajansı
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