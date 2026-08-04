215 kişiyi ölüme götürdü! Dünyanın en tehlikeli yanardağ yeniden patladı: Ülke felç oldu
Guatemala’da Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alan ve bölgenin en yıkıcı volkanik faaliyetlerine sahne olan Fuego Yanardağı yeniden harekete geçti.
Pazartesi sabahı başlayan ve gece saatlerinde şiddetini artıran patlamaların ardından Guatemala Ulusal Afet Koordinasyon Kurumu, en yüksek ikinci seviye olan turuncu alarm durumuna geçildiğini ilan etti.
3 bin 763 metre yüksekliğe sahip yanardağın yamaçlarından lav akıntıları süzülürken, gökyüzünü kaplayan kül ve gaz bulutları geniş bir alana yayıldı. Acil durum ekipleri, başkent Guatemala Şehri’ne yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan kritik yerleşim alanlarında tahliye operasyonlarını başlattı.
Conred Sözcüsü Valeria Urizar, hayati risk taşıyan bölgelerdeki vatandaşlara yetkililerin yönlendirmelerini beklemeden kendi imkânlarıyla tahliye ilkelerini uygulama çağrısında bulundu.
Ülkenin Volkanoloji Enstitüsü tarafından yapılan resmi açıklamada, yanardağın daha yıkıcı ve patlamalı bir safhaya geçtiği vurgulanarak, özellikle batı ve güney yamaçlarında oluşan kızgın volkanik akıntılara (piroklastik akıntı) karşı hayati uyarılar yayımlandı.
EĞİTİME ARA VERİLDİ, OTOYOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
Volkanik faaliyetlerin hızla artması üzerine Eğitim Bakanlığı, Fuego’nun etki alanındaki belediyelerde yüz yüze eğitime ara verilmesi kararını aldı. Sivil savunma ve trafik ekipleri ise riskli bölgede güvenlik koridoru oluşturdu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi sömürge kenti Antigua’yı ülkenin güney sahiline bağlayan ana dağ yolu, lav ve kül tehdidi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Pasifik Fay Hattı üzerinde yer alması sebebiyle sık sık sismik krizlerle karşılaşan Guatemala, Fuego Yanardağı nedeniyle geçmişte de büyük yıkımlar yaşamıştı. 2018 yılında meydana gelen felakette yamaçlardan akan lav nehirleri yakınlardaki bir köyü haritadan silmiş, 215 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi kaybolmuştu.
Son yıllarda kitlesel tahliyelerin rutin hale geldiği bölgede yetkililer, kırmızı alarm seviyesine geçilme ihtimaline karşı teyakkuz halini sürdürüyor.