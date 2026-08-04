215 kişiyi ölüme götürdü! Dünyanın en tehlikeli yanardağ yeniden patladı: Ülke felç oldu

3 bin 763 metre yüksekliğe sahip yanardağın yamaçlarından lav akıntıları süzülürken, gökyüzünü kaplayan kül ve gaz bulutları geniş bir alana yayıldı. Acil durum ekipleri, başkent Guatemala Şehri’ne yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunan kritik yerleşim alanlarında tahliye operasyonlarını başlattı.

Conred Sözcüsü Valeria Urizar, hayati risk taşıyan bölgelerdeki vatandaşlara yetkililerin yönlendirmelerini beklemeden kendi imkânlarıyla tahliye ilkelerini uygulama çağrısında bulundu.

Ülkenin Volkanoloji Enstitüsü tarafından yapılan resmi açıklamada, yanardağın daha yıkıcı ve patlamalı bir safhaya geçtiği vurgulanarak, özellikle batı ve güney yamaçlarında oluşan kızgın volkanik akıntılara (piroklastik akıntı) karşı hayati uyarılar yayımlandı.