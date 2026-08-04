YKS'de ilk 100 bin başarı sıralamasına giren adaylar için hayata geçirilen TENMAK Lisans Başarı Bursu Programı, üniversite tercihi yapan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Aylık 13 bin 750 TL destek sağlayacak programın başvuru şartları, kimlere verileceği ve başvuru takvimi merak ediliyor.

Üniversite tercih sürecinin devam ettiği günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından yürütülecek yeni başarı bursu programına ilişkin ayrıntılar netleşti. Belirlenen lisans programlarına yerleşen ve gerekli şartları taşıyan öğrenciler, eğitim hayatları boyunca maddi destek ve akademik danışmanlık imkanından yararlanabilecek.

YKS İLK 100 BİN BURSU ŞARTLARI NELER?

TENMAK Lisans Başarı Bursu Programı kapsamında başvuruda bulunacak adayların öncelikle 2025 veya 2026 YKS'de ilk 100 bin başarı sıralaması içinde yer alması gerekiyor. Bunun yanı sıra öğrencilerin, TENMAK tarafından belirlenen 27 lisans programından birine yerleşmiş olması ve daha önce herhangi bir lisans programından mezun olmamış bulunması şartı aranıyor. Program, lisans eğitimine yeni başlayan öğrencilerin yanı sıra 2025-2026 eğitim öğretim yılında zorunlu hazırlık sınıfında okuyup 2026-2027 döneminde 1. sınıfa başlayacak öğrencileri de kapsıyor.

Başvurular değerlendirilirken yalnızca ilk 100 bine girmek yeterli olmayacak. Her bölüm için ayrılan kontenjan doğrultusunda adayların ilgili lisans programındaki YKS başarı sıralaması dikkate alınacak. Başvuru sırasında lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belgenin sisteme yüklenmesi istenecek. Burs almaya hak kazanan öğrencilere eğitimleri boyunca aylık 13 bin 750 TL destek sağlanırken, her bursiyere ayrıca alanında uzman bir akademik danışman atanacak.

YKS ilk 100 bin bursu şartları neler, kimlere verilir? TENMAK başarı bursu başvuru tarihleri

YKS İLK 100 BİN BURSU KİMLERE VERİLİR?

TENMAK başarı bursu; enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi Türkiye'nin stratejik alanlarında eğitim alacak başarılı öğrencileri desteklemek amacıyla oluşturuldu. Program kapsamında toplam 300 lisans öğrencisi burs almaya hak kazanacak.

2025-2026 yılı başvuru yapabilecek bölümler:

Bölüm Adı Kontenjan Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Elektrik Mühendisliği 80 Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği / Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği / Yapay Zeka Mühendisliği / Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi / Yazılım Geliştirme / Veri Bilimi ve Analitiği 70 Makine Mühendisliği 57 Malzeme Metalürji Mühendisliği / Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği / Polimer Malzeme Mühendisliği / Malzeme Bilimi ve Mühendisliği / Malzeme Bilimi ve Teknolojileri 52 Kimya Mühendisliği 35 Endüstri Mühendisliği 35 İnşaat Mühendisliği 20 Maden Mühendisliği 20 Nükleer Enerji Mühendisliği 20 Petrol Doğal Gaz Mühendisliği 20 Kimya 15 Çevre Mühendisliği / İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği 15 Fizik 10 Jeoloji Mühendisliği 10 Fizik Mühendisliği 5 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 5 Mekatronik Mühendisliği 5 Havacılık ve Uzay Mühendisliği 5 Enerji Sistemleri Mühendisliği / Enerji Bilimi ve Teknolojileri / Enerji Yönetimi 5 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 5 Cevher Hazırlama Mühendisliği 3 Harita Mühendisliği 3 Şehir Bölge Planlama 3 Jeofizik Mühendisliği 2

TENMAK İLK 100 BİN BAŞARI BURSU BAŞVURU TARİHLERİ

TENMAK Lisans Başarı Bursu Programı için başvurular 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını tamamen çevrim içi olarak TENMAK Destek Sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru sırasında lisans kayıt belgesi ve YKS başarı sıralamasını gösteren resmi belgenin sisteme yüklenmesi gerekecek. Başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirme, her lisans programı için belirlenen burs kontenjanına göre yapılacak.

YKS ilk 100 bin bursu şartları neler, kimlere verilir? TENMAK başarı bursu başvuru tarihleri

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