Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz: Avrupa kupalarında 303'üncü karşılaşma

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak. Bu müsabakayla birlikte sarı-lacivertliler, tarihinde 3'üncü defa Sturm Graz'la rakip olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda Fenerbahçe, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Chobani Stadyumu'nda Sturm Graz’ı ağırlayacak. Bir önceki turda Polonya takımı Gornik Zabrze'yi eleyen sarı-lacivertlilerde hedef, turun ilk maçında avantaj elde etmek. Graz ekibi ise İskoç takımı Hearts'ı 2 maçta da yenerek, üst tura yükseldi.

Fenerbahçe, bu sezon 3'üncü resmi maçına çıkacak.

STURM GRAZ İLE 3'ÜNCÜ RANDEVU

Sarı-lacivertliler, Sturm Graz ile tarihinde 3'üncü defa rakip olacak. İki ekip, daha önce 2017 yılında UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda karşı karşıya geldi. Söz konusu eşleşmenin ilk ayağında, 27 Temmuz 2017’de Avusturya'da oynanan maçı kazanan 2-1’lik skorla Fenerbahçe oldu. 3 Ağustos 2017'deki rövanşta ise Kadıköy’de 1-1'lik beraberliğin ardından sarı-lacivertliler turu geçti.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI 7'NCİ SINAV

Sturm Graz, Fenerbahçe’nin yanı sıra 4 defa Galatasaray'la rakip oldu. Graz takımı 2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu’nda karşılaştığı Galatasaray’ı evinde 3-0 mağlup edip deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Aynı iki ekip, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi F Grubu’nda karşı karşıya geldi. İstanbul’daki maç 1-1 berabere biterken Avusturya’daki müsabaka ise Sturm Graz’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Yarın oynanacak maçla beraber Sturm Graz, Türk takımlarıyla resmi bir müsabakada 7'nci defa rakip olacak.

303 MAÇTA 119 GALİBİYET

Fenerbahçe, bu müsabakayla beraber Avrupa kupalarında 303'üncü defa oynayacak. Sarı-lacivertliler, geride kalan 302 maçta 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 411 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde 424 gol gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe, bugüne kadar 44 eleme maçı oynadı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 16’sında galip gelirken, 14’er defa beraberlik ve mağlubiyet aldı. Kanarya bu müsabakalarda rakiplerine 64 gol atarken, 51 gol yedi.

SKOR YÜKÜ TALISCA'DA

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, bu sezon 2 resmi maçta da takımının skor yükünü üstlendi. Kadıköy’de 1-0 galibiyetle sonuçlanan Gornik Zabrze maçında frikikten ağları havalandıran Sambacı, deplasmanda 1-1 biten maçta da penaltıdan takımına golü getirdi. 32 yaşındaki futbolcunun bu maçta da takımın hücumdaki en önemli kozu olması bekleniyor.

Anderson Talisca

VEDAT MURIQI SEVİNCİ

Altı yıl sonra yeniden sarı-lacivertli kulübe transfer olan Vedat Muriqi, Gornik Zabrze maçlarında sakatlığından dolayı forma giyemedi. Hafta içi takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli forvetin, Sturm Graz karşısında süre alması bekleniyor. Muriqi, bu maçta süre bulduğu takdirde 6 yıl sonra yeniden Fenerbahçe formasıyla resmi maça çıkacak. Golcü oyuncu, sarı-lacivertlilerle son maçını 19 Temmuz 2020'de Beşiktaş’a karşı oynamıştı.

Vedat Muriqi

AVRUPA KADROSU

Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği kadroda yer alan oyuncular şöyle:

"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greewood, Vedat Muriqi, Anthony Musaba, Sidiki Cherif."

HAKEM EKİBİ

Fenerbahçe-Sturm Graz müsabakasında İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Cavanagh’ın yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neil Davies yapacak. Maçın 4'üncü hakemi Robert Jones olacak. Mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda yine İngiltere’den Stuart Attwell oturacak. AVAR’da ise Peter Bankes görev yapacak.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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