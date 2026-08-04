Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Maliyetler düştü gözler raflarda! Süt üreticisi yem maliyetlerindeki sınırlı gevşemeyle nefes aldı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Maliyetler düştü gözler raflarda! Süt üreticisi yem maliyetlerindeki sınırlı gevşemeyle nefes aldı
Fotoğraf Başlığı Maliyetler düştü gözler raflarda! Süt üreticisi yem maliyetlerindeki sınırlı gevşemeyle nefes aldı

Çiğ süt üretim maliyeti temmuz ayında litre başına 26,87 TL'ye gerileyerek bir önceki aya göre 10 kuruş düştü. Maliyetlerdeki gerilemede yem fiyatlarındaki düşüş belirleyici olurken, en büyük etki kuru yonca fiyatındaki yüzde 6'lık azalıştan kaynaklandı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Çiğ süt üretiminde maliyetler düştü. Maliyetler; güncel yem fiyatları, enerji, işçilik, akaryakıt, bakım, sigorta ve devlet destekleri dikkate alınarak hesaplanırken, temmuz ayında 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyeti 26,87 TL olarak gerçekleşti. Buna göre maliyetler, bir önceki aya kıyasla 10 kuruş geriledi.

ÖNERİLEN HABERLER
Türk boğazlarından geçen gemi sayısı belli oldu
EKONOMİ

Türk boğazlarından geçen gemi sayısı belli oldu

Maliyetlerin düşmesindeki en önemli etken yem fiyatları oldu. Özellikle kuru yonca otu fiyatındaki yüzde 6'lık düşüş belirleyici olurken, reforme hayvan kesim fiyatlarının yüzde 3 gerilemesi işletme gelirini kısmen azaltarak yem maliyetindeki avantajın bir bölümünü dengeledi. Maliyetleri etkileyen diğer önemli unsurlar ise elektrik, mazot, işçilik, soğutma, veterinerlik hizmetleri, sigorta ve hayvan yenileme olarak kaydedildi.

Maliyetler düştü gözler raflarda! Süt üreticisi yem maliyetlerindeki sınırlı gevşemeyle nefes aldı
Başlık ResmiMaliyetler düştü gözler raflarda! Süt üreticisi yem maliyetlerindeki sınırlı gevşemeyle nefes aldı

Ayrıca çiğ süt üretiminde destek ödemeleri de maliyet hesaplamalarına dahil edildi. Bu kapsamda, buzağı desteği 2025 yılında hayvan başına ortalama 2 bin 170 TL iken, 2026 yılında 3 bin 19 TL'ye yükseldi. Ortalama süt primi desteği ise litre başına 0,56 TL olarak hesaplamaya dahil edildi. Ancak TÜSEDAD verilerine göre üretim hesaplamalarında yem, enerji ve işletme giderleri en belirleyici etkenler arasında yer aldı.

Maliyetler düştü gözler raflarda! Süt üreticisi yem maliyetlerindeki sınırlı gevşemeyle nefes aldı
Başlık ResmiMaliyetler düştü gözler raflarda! Süt üreticisi yem maliyetlerindeki sınırlı gevşemeyle nefes aldı

ÜRETİM HESABINDA KULLANILAN FİYATLAR AÇIKLANDI

Model hesaplamasında;

  • Kuru yonca: 11,30 TL/kg
  • Mısır silajı: 5,10 TL/kg
  • Arpa: 14 TL/kg
  • %21 proteinli süt yemi: 18,54 TL/kg

esas alındı.

Enerji ve diğer giderlerde ise;

  • Mazot: 65 TL/litre
  • Elektrik: 4 TL/kWh
  • Soğutma maliyeti: 1,80 TL/litre

değerleri kullanıldı.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kaydet
Galatasaray'dan ayrıldı, kararını verdi: Yıldız isme sürpriz talip çıktı
Galatasaray'dan ayrıldı, sürpriz talibi çıktı
Kaydet
Japonya'da sıra dışı deneyim! Tarihi hücrelerde kalmak için servet döküyorlar: 118 yıllık hapishane dolup taşıyor
Tarihi hücrelerde kalmak için akın ediyorlar: 118 yıllık hapishane dolup taşıyor
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.