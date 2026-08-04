Çiğ süt üretim maliyeti temmuz ayında litre başına 26,87 TL'ye gerileyerek bir önceki aya göre 10 kuruş düştü. Maliyetlerdeki gerilemede yem fiyatlarındaki düşüş belirleyici olurken, en büyük etki kuru yonca fiyatındaki yüzde 6'lık azalıştan kaynaklandı.

Çiğ süt üretiminde maliyetler düştü. Maliyetler; güncel yem fiyatları, enerji, işçilik, akaryakıt, bakım, sigorta ve devlet destekleri dikkate alınarak hesaplanırken, temmuz ayında 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyeti 26,87 TL olarak gerçekleşti. Buna göre maliyetler, bir önceki aya kıyasla 10 kuruş geriledi.

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Maliyetlerin düşmesindeki en önemli etken yem fiyatları oldu. Özellikle kuru yonca otu fiyatındaki yüzde 6'lık düşüş belirleyici olurken, reforme hayvan kesim fiyatlarının yüzde 3 gerilemesi işletme gelirini kısmen azaltarak yem maliyetindeki avantajın bir bölümünü dengeledi. Maliyetleri etkileyen diğer önemli unsurlar ise elektrik, mazot, işçilik, soğutma, veterinerlik hizmetleri, sigorta ve hayvan yenileme olarak kaydedildi.

Maliyetler düştü gözler raflarda! Süt üreticisi yem maliyetlerindeki sınırlı gevşemeyle nefes aldı

Ayrıca çiğ süt üretiminde destek ödemeleri de maliyet hesaplamalarına dahil edildi. Bu kapsamda, buzağı desteği 2025 yılında hayvan başına ortalama 2 bin 170 TL iken, 2026 yılında 3 bin 19 TL'ye yükseldi. Ortalama süt primi desteği ise litre başına 0,56 TL olarak hesaplamaya dahil edildi. Ancak TÜSEDAD verilerine göre üretim hesaplamalarında yem, enerji ve işletme giderleri en belirleyici etkenler arasında yer aldı.

Maliyetler düştü gözler raflarda! Süt üreticisi yem maliyetlerindeki sınırlı gevşemeyle nefes aldı

ÜRETİM HESABINDA KULLANILAN FİYATLAR AÇIKLANDI

Model hesaplamasında;

Kuru yonca: 11,30 TL/kg

Mısır silajı: 5,10 TL/kg

Arpa: 14 TL/kg

%21 proteinli süt yemi: 18,54 TL/kg

esas alındı.

Enerji ve diğer giderlerde ise;

Mazot: 65 TL/litre

Elektrik: 4 TL/kWh

Soğutma maliyeti: 1,80 TL/litre

değerleri kullanıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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