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Ekonomi

2027 yılında altının fiyatı ne olacak? Dev banka Citi'den altın tahmini geldi

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Altın piyasasında gözler 8 Ağustos'ta açıklanacak ABD istihdam verilerine çevrildi. Uzmanlar, zayıf gelecek verilerin dolar üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtirken, Citi ise ons altının gelecek yılın ilk yarısında altının ulaşabileceği fiyatı açıkladı.

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ABD'deki istihdam verilerine ilişkin bekleyiş sürüyor. 8 Ağustos Cuma günü TSİ 15.30'da açıklanacak verinin, uzmanlara göre beklentilerin altında gelmesi hâlinde dolar üzerinde baskı oluşturabileceği ve bunun altın fiyatlarını destekleyebileceği belirtiliyor.

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ABD-İran arasındaki savaş ve jeopolitik gelişmelere ilişkin belirsizlikler piyasaları etkilemeye devam ederken, ons altın son olarak yüzde 0,2 yükselerek 4.059,81 dolara çıktı. Yatırımcılar hem jeopolitik gelişmeleri hem de ABD'nin istihdam verilerini altının yönü açısından yakından takip ediyor.

Öte yandan, jeopolitik gerilimler ve enflasyon endişeleri piyasalarda belirsizliği artırırken, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler altın fiyatlarının yönü açısından önemini koruyor. New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun düşmemesi hâlinde faiz artırmaktan çekinmeyeceklerini ifade etti.

2027 yılında altının fiyatı ne olacak? Dev banka Citi'den altın tahmini geldi
Başlık Resmi2027 yılında altının fiyatı ne olacak? Dev banka Citi'den altın tahmini geldi

ALTIN GELECEK YIL 5000 DOLARA ULAŞABİLİR

Altının ilerleyen dönemdeki seyrine ilişkin dev bankalardan da tahminler gelmeye devam ediyor. ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi Citi, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Citi, kısa vadede altının yatay veya sınırlı geri çekilebileceğini, yılın son çeyreğinde 4.500 dolar seviyesine, gelecek yılın ilk yarısında ise 5.000 dolara ulaşabileceğini öngördü. Diğer değerli metallerde ise gümüş, platin ve paladyum günü yükselişle tamamladı.

2027 yılında altının fiyatı ne olacak? Dev banka Citi'den altın tahmini geldi
Başlık Resmi2027 yılında altının fiyatı ne olacak? Dev banka Citi'den altın tahmini geldi
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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