Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Araç sahipleri dikkat! 10 bin liradan kaçıp 200 bin liradan olmayın

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Oto tamir ustalarından yaz sıcaklarında araç sahiplerine kritik uyarı geldi. Soğutma sistemi bakımı ihmal edilen araçlarda 10 bin liralık bakımın yapılmaması durumunda motorun sökülmesine kadar giden 200 bin liralık ağır hasarların oluşabileceği uyarısı yapıldı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Yaz aylarında sıcak havaların etkisiyle araçlarda yaşanan hararet sorunları artış gösteriyor. Elazığ Oto Sanayi ustalarından Mutluhan Yıldız, yaz sıcaklarında servise gelen her 10 araçtan 9'unun hararet şikayeti taşıdığını belirterek sürücülere uyarıda bulundu.

Yıldız, basit bir bakım veya 10 bin liralık tamiratın ihmal edilmesi durumunda motorun tamamen kullanılamaz hale gelebileceğini ve maliyetin 200 bin lirayı bulabileceğini ifade etti.

Araç sahipleri dikkat! 10 bin liradan kaçıp 200 bin liradan olmayın
Başlık ResmiAraç sahipleri dikkat! 10 bin liradan kaçıp 200 bin liradan olmayın

Özellikle hararetin başlıca nedenlerini soğutma sistemindeki aksaklıklara bağlayan Mutluhan Yıldız, antifriz yerine sadece su konulması, arızalı veya tıkalı termostatlar ile radyatör sistemindeki problemleri en sık karşılaşılan etkenler olarak sıraladı.

Hararet göstergesi yükselmesine rağmen yola devam edilmesinin faturasının son derece ağır olacağını vurgulayan Mutluhan Yıldız şunları söyledi:

"Sıcak havalarda araçların hararet yapmasının en önemli sebeplerinden biri soğutma sistemindeki arızalar veya eksikliklerdir. Nedenleri ise soğutma sistemine antifriz yerine su koyulması, soğutma sistemindeki termostatın arızalı veya tıkalı olması, radyatör sisteminde bir arıza olması gibi sıralayabiliriz. Gelen 10 araçtan 9'u hararet şikayetiyle işletmemize başvuruyor. Bunların önüne geçmek için de uzun yola çıkmadan önce araçları tamircilere getirip soğutma sistemini kontrol ettirmeleri gerekiyor.

Araç sahipleri dikkat! 10 bin liradan kaçıp 200 bin liradan olmayın
Başlık ResmiAraç sahipleri dikkat! 10 bin liradan kaçıp 200 bin liradan olmayın

MALİYET 200 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Sürücülerin araçları sıkıştırmayıp güvenli bir yere çekip aracı 5 dakika kaloriferi sıcak moda alarak çalıştırmalarını tavsiye ederim. Ondan sonra aracı stop ederek çekici çağırıp yani kendi tamircisine götürmesini daha iyi olur. Zorlarsa yani motor hasarı açısından daha büyük masraflara yol açabilir. Diyelim ki normal bakımlarının ortalama 10 bin lira masrafı oluyor. Eğer araba hararet yaparsa sorun motor arızalarına kadar gidebilir hatta motor sökülmesine kadar gidebilir. Buradaki ortalama maliyet ise 100 ile 200 bin lira arasında değişiyor. Bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor, özellikle de şu yaz sıcaklarında daha çok dikkat etmeleri lazım"

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Maliyetler düştü gözler raflarda! Süt üreticisi yem maliyetlerindeki sınırlı gevşemeyle nefes aldı
Maliyetler düştü gözler raflarda! Süt üreticisi yem maliyetlerindeki sınırlı gevşemeyle nefes aldı
Kaydet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kaydet
Galatasaray'dan ayrıldı, kararını verdi: Yıldız isme sürpriz talip çıktı
Galatasaray'dan ayrıldı, sürpriz talibi çıktı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.