ABD basını Trump'ın İran'da henüz düşmediği o tuzağı yazdı: Masa üstündeki 3 tehlikeli senaryo!

İddialara göre İran krizinde geniş çaplı bir savaştan şimdilik kaçınan ABD Başkanı Trump, önünde duran kesintisiz hava saldırıları, altyapı hedefleri veya geri çekilme gibi üç zorlu senaryoyla baş başa kaldı.

ABD merkezli CNN, Trump yönetiminin Tahran’a yönelik politikasını mercek altına aldığı analizinde, Beyaz Saray’ın ne kolay kazanabileceği ne de bedelsiz vazgeçebileceği stratejik bir çıkmaza saplandığını yazdı.

Washington’ın diplomasi ile askeri baskı arasında sıkıştığı vurgulanırken, Trump’ın şu ana kadar krizi kontrolsüz bir çatışmaya dönüştürmekten imtina ettiği öne sürüldü.

Trump’ın kararlarının kendi tarihsel mirasını belirleyeceğini aktaran CNN analisti Stephen Collinson, şöyle değerlendirmede bulundu:

"Donald Trump, İran konusundaki çıkmazından bir çıkış yolu bulamadığı takdirde, tarih, savaş başlatma kararını başkanlığının gidişatını belirleyen bir hata olarak değerlendirebilir. Ancak Trump, şu ana kadar potansiyel olarak felaketle sonuçlanabilecek bir hatadan kaçınmayı başardı: Çatışmayı, kontrol edebileceği sınırların ötesine taşıyarak büyük ölçüde tırmandırmak. Tarih, bir çıkış yolu bulmak ya da prestijini korumak amacıyla savaşları şiddetlendiren başkanların kaygan bir yokuştan aşağı sürüklendiğini gösteriyor. Diplomasi başarısız olmaya devam ederse Trump üç zor seçenek önünde bulunuyor: Sonuçsuz hava saldırılarını ve deniz ablukalarını sonsuza dek sürdürmek, kısıtlamaları kaldırarak altyapı tesislerini hedef almak ve kara birliklerini kullanmak ya da hedeflerine ulaşamadan kayıpları azaltıp geri çekilmek."

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PENTAGON'UN SON UMUDU

CNN’in aktardığı bilgilere göre Pentagon, ABD’nin içinde bulunduğu çıkmazı aşmak adına askeri analistlerden İran’ı cezalandırmak ve baskı uygulamak için "alışılmadık" yeni fikirler talep etti.

VİETNAM, IRAK VE AFGANİSTAN'DAN DERSLER

ABD basını, Washington’ın tırmanış karşısındaki tereddüdünü geçmişte Vietnam, Irak ve Afganistan müdahalelerinde yaşanan tarihsel felaketlere bağladı. 1965 yılında Başkan Lyndon B. Johnson’ın kazanma yolu görmemesine rağmen "Rolling Thunder" operasyonuyla Kuzey Vietnam bombardımanını yoğunlaştırıp on binlerce genç Amerikalıyı savaşa sürüklediği, halefi Richard Nixon’ın ise zaferin imkânsız olduğunu bildiği halde ABD itibarını korumak amacıyla savaşı Kamboçya’ya kadar genişlettiği hatırlatıldı.

Benzer şekilde 2007 yılında George W. Bush Irak’a ilave asker sevk ederek bataklığı derinleştirmiş, Barack Obama ise Afganistan’daki El-Kaide ve Taliban varlığına karşı asker sayısını artırıp geri çekilme takvimi açıklamak zorunda kalmıştı. 2016’da "bitmeyen savaşları" eleştirerek iktidara gelen Trump ilk döneminde Afganistan’daki asker sayısını artırma kararının işe yaramadığını itiraf etmişti. Bir hava savaşının kara harekatına dönüşmesi ise ABD ara seçimleri öncesinde göze alınamayacak bir siyasi ve insani maliyet olarak değerlendirildi.

ABD basını Trumpın İranda henüz düşmediği o tuzağı yazdı: Masa üstündeki 3 tehlikeli senaryo!

KÖRFEZ MÜTTEFİKLERİNİN TELEFON TRAFİĞİ

Trump’ın Truth Social üzerinden Tahran yönetimine yönelik "iyi bir anlaşma imzalamak için son şansınız" ve "yönetimin devrilmesi" yönündeki sert uyarılarına rağmen askeri harekatı askıya almasının arkasında Körfez ülkelerinin diplomatik girişimleri yer aldı. Tahran’ın ABD altyapı saldırılarına Suudi Arabistan, BAE ve Katar’daki tesisleri vurarak cevap verebileceği endişesi üzerine bölgesel liderlerin doğrudan Beyaz Saray ile iletişime geçtiği ifade edildi.

ABD basını Trumpın İranda henüz düşmediği o tuzağı yazdı: Masa üstündeki 3 tehlikeli senaryo!

Morristown Belediye Havaalanı’nda açıklamalarda bulunan Trump, "Harekete geçmeye hazırdık. Sonra onlar aradı. Suudi Arabistan, BAE ve Katar da aradı" diyerek bölgesel uyarıların ardından geri adım atıldığını doğruladı. Hürmüz Boğazı’nı Donanma gücüyle zorla açma veya Hark Adası’ndaki petrol ihracat merkezine kara operasyonu düzenleme seçeneklerinin ABD savaş gemilerini ağır füze ve İHA saldırılarına maruz bırakacağı, söz konusu durumun küresel enerji piyasalarını ve ABD ekonomisini doğrudan etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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