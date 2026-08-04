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Kültür - Sanat

Bakan Ersoy duyurdu: Aydın'da 2 bin yıllık 300 kişilik antik havuz gün yüzüne çıkarıldı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde yürütülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında Hamam Gymnasium kompleksinde yer alan 2 bin yıllık, yaklaşık 300 kişilik ve 37 metre uzunluğundaki antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli bir aşamanın daha tamamlandığını duyurdu.

Bakan Ersoy duyurdu: Aydın'da 2 bin yıllık 300 kişilik antik havuz gün yüzüne çıkarıldı
Başlık ResmiBakan Ersoy duyurdu: Aydın'da 2 bin yıllık 300 kişilik antik havuz gün yüzüne çıkarıldı

Bakan Ersoy, Hamam Gymnasium kompleksinin frigidarium (soğukluk) bölümünde yer alan 37 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki yaklaşık 300 kişilik antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanarak gün yüzüne çıkarıldığını belirtti. Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Aydın Tralleis Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projemiz kapsamında önemli bir çalışmayı daha tamamladık. Hamam Gymnasium kompleksinin frigidarium bölümünde yer alan, 37 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki, yaklaşık 300 kişilik 2 bin yıllık antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarını tamamlayarak gün yüzüne çıkardık. Bu kıymetli çalışmada emeği bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına, kazı ekibimize, akademisyenlerimize ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Medeniyetimizin izlerini bilimsel çalışmalarla koruyacak, geçmişin mirasını geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Bakan Ersoy duyurdu: Aydın'da 2 bin yıllık 300 kişilik antik havuz gün yüzüne çıkarıldı
Başlık ResmiBakan Ersoy duyurdu: Aydın'da 2 bin yıllık 300 kişilik antik havuz gün yüzüne çıkarıldı

Tralleis Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi iş birliğinde, Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında yürütülen kazılar kapsamında ortaya çıkarılan havuzun, gymnasiumda eğitim gören gençler tarafından kullanıldığı değerlendiriliyor.

Bakan Ersoy duyurdu: Aydın'da 2 bin yıllık 300 kişilik antik havuz gün yüzüne çıkarıldı
Başlık ResmiBakan Ersoy duyurdu: Aydın'da 2 bin yıllık 300 kişilik antik havuz gün yüzüne çıkarıldı

Yaklaşık 40 bin metrekarelik Hamam Gymnasium kompleksi içerisinde caldarium, tepidarium ve frigidarium gibi Roma hamam mimarisinin önemli bölümleri yer alırken, frigidarium bölümünde 2022 yılında başlayan kazı ve restorasyon çalışmaları Geleceğe Miras Projesi kapsamında tamamlandı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Aydın
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