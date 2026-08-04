Katıldığı bir televizyon programındaki açıklamaları ve boynunda taşıdığı kolye nedeniyle hakkında "müstehcenlik" suçlamasıyla soruşturma başlatılan fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Toplumun genel ahlak anlayışını hedef alan ve açıklamalarıyla tepki çeken eski Survivor yarışmacısı ve fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında resen "müstehcenlik" soruşturması başlatılan Bennu Gerede, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede gözaltına alındı

YOUTUBE KANALI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Öte yandan soruşturma kapsamında, Gerede'nin açıklamalarını içeren videonun yayımlandığı YouTube kanalına erişimin engellenmesi için ilgili mahkemeye başvuru yapıldığı öğrenildi.

Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede gözaltına alındı

BENNU GEREDE KİMDİR?

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971'de İstanbul'da dünyaya geldi. Doktor bir baba ile senarist ve yönetmen Canan Gerede'nin kızı olan Gerede, çocukluk yıllarını babasının görevi nedeniyle New York'ta geçirdi. Fotoğrafçılık eğitimini ABD'deki Parsons School of Design'da alan Gerede, daha sonra Fransa'da da bu alanda eğitim gördü. Uzun yıllar fotoğrafçılık yapan ve dünyanın farklı ülkelerinde sergiler açan Gerede, aynı zamanda mankenlik, fotomodellik ve oyunculuk kariyeriyle de tanındı.

Oyunculuğa 1989 yılında TRT'de yayımlanan İz Peşinde dizisiyle adım atan Bennu Gerede, daha sonra Kurt Kanunu ve Aşk Ölümden Soğuktur gibi yapımlarda rol aldı.

2013 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılan Gerede, özel hayatıyla da sık sık magazin basınının ilgi odağı oldu. Dört çocuk annesi olan Gerede, son olarak katıldığı bir programdaki açıklamalarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haberle İlgili Daha Fazlası