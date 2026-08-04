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Dünya

ABD'de 'siklosporiyazis' salgını kontrolden çıkıyor! 18 binden fazla kişi etkilendi, ilk ölümler açıklandı

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ABD'de 'siklosporiyazis' salgını kontrolden çıkıyor! 18 binden fazla kişi etkilendi, ilk ölümler açıklandı
Fotoğraf Başlığı Marul salgını kontrolden çıkıyor! 18 binden fazla kişi etkilendi, ilk ölümler açıklandı

ABD genelinde 18 binden fazla kişiye bulaşan ve şiddetli ishale yol açan "siklosporiyazis" salgını nedeniyle Michigan eyaletinde 2 kişi hayatını kaybetti. Salgına ilişkin incelemeler sürerken, kaynağın marul veya yeşillikler olabileceği değerlendiriliyor.

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ABD genelinde günden güne yayılan 'marul' salgınında bilanço ağırlaşıyor. Michigan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanından yapılan açıklamaya göre, eyalette "siklosporiyazis" hastalığına yakalananların sayısı 11 bin 234'e çıktı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Parazit kaynaklı bu bağırsak hastalığı nedeniyle eyalette 30 Temmuz'dan bu yana 193 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastalığın yanı sıra diğer ciddi sağlık sorunları olduğu belirtilen 2 kişi ise salgına bağlı olarak hayatını kaybetti.

Eyalet yetkililerinin salgına ilişkin soruşturması sürerken, kaynağın marul veya yeşillikler olabileceği değerlendiriliyor.

ABD'de 'siklosporiyazis' salgını kontrolden çıkıyor! 18 binden fazla kişi etkilendi, ilk ölümler açıklandı
Başlık ResmiABD'de 'siklosporiyazis' salgını kontrolden çıkıyor! 18 binden fazla kişi etkilendi, ilk ölümler açıklandı

İLK ÖLÜM OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Michigan'da yaşamını yitiren söz konusu 2 kişi, ABD genelinde kontamine gıdalardan kaynaklanan ve şiddetli ishale neden olan salgında ölümle sonuçlanan ilk vakalar olarak kayıtlara geçti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 30 Temmuz'da, ülkedeki "siklosporiyazis" vakalarının sayısının 45 eyalette 18 bini aştığını duyurmuştu.

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