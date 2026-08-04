İzmir’de eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Fatma Kara’nın davasında Olgun G.’ye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Tutuklu sanık Olgun G.’ye pişmanlığını söz ve davranışlarıyla ortaya koymaması nedeniyle iyi hal indirim uygulanmadı belirtildi.

İzmir’de 27 yaşındaki Fatma Kara’nın eski erkek arkadaşı Olgun G. tarafından kafası asfalta vurularak darp edilip öldürülmesine ilişkin dava Ödemiş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kara’yı öldüren Olgun G. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fatma Kara

İNDİRİM UYGULANMADI

Davanın gerekçeli kararında, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer verilmedi. Kara'nın hakaret dolu sözleriyle erkeklik gururunun kırıldığını, bu sebeple bir anlık öfke sonucu cinnet halinde eylemi gerçekleştirdiğini beyan eden sanığın, bu sözlerinin soyut beyan kapsamında kaldığı yer alan kararda haksız tahrik indirimi uygulanmasına yer verilmediği belirtildi.

Fatma Kara’yı darp ederek öldüren eski erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet

4 METRE SÜRÜKLEDİ

Gerekçeli karara kamera görüntülerine de yer verildi. Görüntülerde; sanığın öldürdüğü Kara'yı boyun kısmından tutarak yaklaşık 4 metre sürüklediği ve yere yatırdığı, 3 defa vücudunu kaldırıp yere vurduğu ve bu halde bıraktığına dikkat çekildi.

Ayrıca, Kara'nın ölümünün sanık Olgun G.'nin eyleminden ileri geldiği anlaşıldığı belirtilirken, bu gerekçelerle sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği ifade edildi. Açıklanan gerekçeli kararda, Olgun G.'nin savunmasının üzerine atılı suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilerek, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtildi.

Fatma Kara’yı darp ederek öldüren eski erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 11 Mart'ta Fatma Kara (27), sokaktaki bir parkta eski erkek arkadaşı Olgun G. ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma büyürken, Olgun G. kadını darp etmeye başladı. Saldırgan, Fatma Kara'nın başını defalarca asfalta vurarak ağır yaraladı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan Olgun G., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Fatma Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kara'nın cenazesi Aydın'ın Köşk ilçesinde toprağa verilirken, katil zanlısı eski erkek arkadaşı ise tutuklandı.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı | İzmir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansıİzmir

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