Araç sahiplerini üzecek haber! LPG'ye zam geldi: İşte litre başına yapılan artış

Otogaza gece yarısından itibaren litre başına 2,42 lira zam geldi. Yeni fiyatlarla birlikte büyük şehirlerde akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti.

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Yaşanan jeopolitik gerilimlerden etkilenen akaryakıt üzerindeki baskılar vatandaşın cebine yansıyor. Piyasalardaki döviz kurlarındaki oynaklıkla birlikte peş peşe gelen ÖTV zamları da cep yakmaya devam ediyor.

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LPG LİTRE BAŞINA 2,42 LİRA ARTTI

Buna yönelik olarak otogazın (LPG) litre fiyatı, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,42 lira yükseldi.

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Peki, büyük şehirlerde motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

Şehir Yakıt Tipi Fiyat (TL) İstanbul Avrupa Yakası Benzin 67.24 Motorin 81.02 LPG 33.79 İstanbul Anadolu Yakası Benzin 67.08 Motorin 80.87 LPG 33.19 Ankara Benzin 68.20 Motorin 82.14 LPG 33.89 İzmir Benzin 68.50 Motorin 82.42 LPG 33.79

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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