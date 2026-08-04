Araç sahiplerini üzecek haber! LPG'ye zam geldi: İşte litre başına yapılan artış
Otogaza gece yarısından itibaren litre başına 2,42 lira zam geldi. Yeni fiyatlarla birlikte büyük şehirlerde akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti.
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Yaşanan jeopolitik gerilimlerden etkilenen akaryakıt üzerindeki baskılar vatandaşın cebine yansıyor. Piyasalardaki döviz kurlarındaki oynaklıkla birlikte peş peşe gelen ÖTV zamları da cep yakmaya devam ediyor.
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LPG LİTRE BAŞINA 2,42 LİRA ARTTI
Buna yönelik olarak otogazın (LPG) litre fiyatı, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,42 lira yükseldi.
Peki, büyük şehirlerde motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
|Şehir
|Yakıt Tipi
|Fiyat (TL)
|İstanbul Avrupa Yakası
|Benzin
|67.24
|Motorin
|81.02
|LPG
|33.79
|İstanbul Anadolu Yakası
|Benzin
|67.08
|Motorin
|80.87
|LPG
|33.19
|Ankara
|Benzin
|68.20
|Motorin
|82.14
|LPG
|33.89
|İzmir
|Benzin
|68.50
|Motorin
|82.42
|LPG
|33.79
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