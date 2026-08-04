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Ekonomi

Araç sahiplerini üzecek haber! LPG'ye zam geldi: İşte litre başına yapılan artış

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Otogaza gece yarısından itibaren litre başına 2,42 lira zam geldi. Yeni fiyatlarla birlikte büyük şehirlerde akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti.

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Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Yaşanan jeopolitik gerilimlerden etkilenen akaryakıt üzerindeki baskılar vatandaşın cebine yansıyor. Piyasalardaki döviz kurlarındaki oynaklıkla birlikte peş peşe gelen ÖTV zamları da cep yakmaya devam ediyor.

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LPG LİTRE BAŞINA 2,42 LİRA ARTTI

Buna yönelik olarak otogazın (LPG) litre fiyatı, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 2,42 lira yükseldi.

Araç sahiplerini üzecek haber! LPG'ye zam geldi: İşte litre başına yapılan artış
Başlık ResmiAraç sahiplerini üzecek haber! LPG'ye zam geldi: İşte litre başına yapılan artış

Peki, büyük şehirlerde motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

ŞehirYakıt TipiFiyat (TL)
İstanbul Avrupa YakasıBenzin67.24
Motorin81.02
LPG33.79
İstanbul Anadolu YakasıBenzin67.08
Motorin80.87
LPG33.19
AnkaraBenzin68.20
Motorin82.14
LPG33.89
İzmirBenzin68.50
Motorin82.42
LPG33.79
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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