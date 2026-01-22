İzmir'de Olgun Gacar (35), eski kız arkadaşı Fatma Kara'yı (27) sokak ortasında döverek katletmişti. Feci cinayette soruşturma tamamlandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Olgun Gacar'ın ifadesi de ortaya çıktı. Gacar'ın Fatma Kara'yı boynundan tutarak 4 metre sürüklediği, kaldırıp 3 defa yere vurduğu belirtildi.

11 Mart 2025'te İzmir'in Ödemiş ilçesi Türkmen Mahallesi 2'nci Bayındır Sokak'ta konuşmak için buluşan Fatma Kara ile eski erkek arkadaşı Olgun Gacar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gacar, Kara'nın başını defalarca yere vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kara'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis tarafından gözaltına alınıp işlemleri tamamlanan Olgun Gacar tutuklandı. Kara'nın cenazesi, Aydın'ın Köşk ilçesinde toprağa verildi.

HAMİLE KALIP ÇOCUĞU ALDIRMIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre Kara'nın ölümünün ardından başlatılan cinayet soruşturması da tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede; Gacar'ın daha önce de Kara'ya şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği, buna ilişkin de Kara'nın şikayeti doğrultusunda Gacar'a 2 defa uzaklaştırma kararı verildiği ifade edildi. Gacar'ın Kara'nın bulunduğu yere tüfekle geldiği de iddianamede yer aldı. Kara'nın Gacar'dan hamile kaldığı, olaydan 20 gün önce çocuğu aldırdığı iddianamede belirtildi.

Fatma Kara

KATİLİN İFADESİ KAN DONDURDU: BOYNUNDAN KALDIRIP YERE ATTIM

İddianamede Gacar'ın ifadeleri de yer aldı. Gacar'ın savcılık ifadesinde, "Fatma'yı kasten öldürmek istemedim, öldürme gibi bir planım yoktu. Olay günü eski mevzular sebebiyle aramızda tartışma yaşandı. Sinirlendiğim için Fatma'yı elimle boynundan kaldırıp yere attım. Darbenin etkisiyle Fatma kafasını yere çarptı ve bir daha hareket edemedi. Amacım Fatma'yı öldürmek değildi" dediği bildirildi. İddianamede; sanık Gacar'ın emniyet ve savcılık ifadelerinde çelişkiler olduğu vurgulandı.

Olgun Gacar

3 DEFA YERE VURMUŞ

Olay anını gösteren kameraların incelenmesinin ardından Gacar'ın Fatma Kara'yı boynundan tutarak yaklaşık 4 metre sürüklediği, ardından yere yatırarak 3 defa vücudunu kaldırıp yere vurduğu ve olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Olayda Kara'nın Gacar'a yönelik herhangi bir saldırısının bulunmadığı da iddianamede yer aldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Gacar'ın savunmalarının, üzerine atılı suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilirken, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtildi. Toplanan deliller doğrultusunda Gacar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame, Ödemiş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası