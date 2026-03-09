Kaydet

Bitlis’in Tatvan ilçesinde dün gece saatlerinde bir iş yerinden çıkan kadın çatıda biriken kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Tatvan Devlet Hastanesi Rahva Yerleşkesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Göz bölgesinden yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

