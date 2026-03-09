Süper Lig'de Samsunspor'u son dakika golüyle mağlup eden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'den Karadeniz ekibinin paylaşımına cevap geldi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği mücadelenin yankıları devam ediyor.

OOSTERWOLDE'DEN CEVAP

Sarı lacivertlilerin Hollandalı oyuncusu Oosterwolde, Samsunspor'un maça ilişkin yaptığı paylaşıma cevap verdi.

Fenerbahçe maçından Oosterwolde ile Mendes arasındaki pozisyonu paylaşan Samsunspor, "Yer İstanbul... Aynı Senaryo..." notunu düştü.

"İKİNCİ SARI KARTI UNUTMAYIN"

Karadeniz ekibinin paylaşımına cevap veren Jayden Oosterwolde, "Mendes'e ilk yarıda çıkması gereken ikinci sarı kartı da unutmayın." ifadelerini kullandı. Hollandalı savunmacının bu cevabı, sosyal medyada sarı lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.

FENERBAHÇE KIRMIZI BEKLEDİ

İlk devrenin son anlarında Joe Mendes ile Matteo Guendouzi arasındaki pozisyonda faul ve ikinci sarıdan kırmızı kart bekleyen Fenerbahçe'de oyuncular ve teknik heyet, hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.

