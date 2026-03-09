TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinde son dönemde yaşanan gelişmeler sonrası hem hikayede hem de oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yaşandı. Başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan çıkarılmasının ardından dizide birçok oyuncunun projeye veda ettiği ve yeni başrollerin belirlendiği öğrenildi.

Televizyon dünyasında son günlerin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Cennetin Çocukları dizisinde kadro değişiklikleri gündeme geldi. Dizinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun projeden ayrılmasının ardından senaryoda değişikliğe gidilirken, bazı oyuncuların da hikayelerinin sona ermesi nedeniyle diziye veda ettiği açıklandı. Peki, Cennetin Çocukları dizisinden kimler ayrılıyor?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDEN KİMLER AYRILIYOR?

TRT 1’in sevilen dizilerinden Cennetin Çocukları’nda başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun kadrodan çıkarılmasının ardından dizide önemli değişiklikler yaşandı.

Bu süreçte dizide Gönül karakterine hayat veren başrol kadın oyuncu Özgü Kaya’nın projeden ayrıldığı öğrenildi. Özgü Kaya’nın ayrılığının ardından karakterin ailesini canlandıran Yeşim Gül ve Alper Türedi’nin de hikayelerinin tamamlanması nedeniyle diziye veda ettiği belirtildi.

Öte yandan dizide Süleyman karakterini canlandıran Ali Düşenkalkar’ın da projeden ayrılan isimler arasında yer aldığı açıklandı.

Cennetin Çocukları dizisinden kimler ayrılıyor? Yeni başrol oyuncuları belli oldu

CENNETİN ÇOCUKLARI YENİ BAŞROLLERİ KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni erkek başrol oyuncusu Burak Serdar Şanal oldu. Kadın başrol için yürütülen görüşmelerin ardından ise oyuncu Buse Meral ile anlaşma sağlandı. Böylece dizinin yeni başrolleri Burak Serdar Şanal ve Buse Meral olarak belirlendi.

