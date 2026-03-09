Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin bölgede kalıcı huzur ve istikrar için gayret göstermeye devam edeceğini belirten Erdoğan, Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

