Dacia'nın merakla beklenen yeni modeli Striker için geri sayım başladı. Türkiye'de üretileceği kesinleşen modelin fiyatı da belli oldu. İşte detaylar...

Renault Grubu çatısı altındaki Romanyalı Dacia’nın bu yıl satışa sunacağı iki yeni modelden birinin Türkiye’de üretileceği geçtiğimiz haftalarda resmen doğrulanmıştı.

BURSA'DA ÜRETİLECEK DÖRDÜNCÜ MODEL

Dacia’nın C segmentindeki yeni modeli Striker; Clio, Duster ve Bigster’ın ardından Bursa’daki Oyak Renault Fabrikaları’nda üretilecek dördüncü otomobil olacak.

Türkiye'de üretilecek! Dacia Striker'ın fiyatı belli oldu

BENZİN, LPG, HİBRİT

CMF-B platformunu kullanacağı öngörülen Striker’ın ilk etapta 1.2 litrelik üç silindirli benzinli/LPG’li motor ve 1.8 hibrit seçenekleriyle sunulması planlanıyor.

FİYATI BELLİ OLDU

Türkiye'de üretilecek olan Dacia Striker'ın satış fiyatı da belli oldu. Dacia CEO'su Katrin Adt, "Yeni Dacia Striker aile otomobili Türkiye'de üretilecek, başlangıç fiyatı 25.000 euronun altında olacak" dedi.

DACIA'NIN EN UZUN MODELİ OLACAK

C segmentinde konumlanan Dacia Striker, sadece bir aile otomobili değil, aynı zamanda crossover genlerine sahip bir macera aracı olacak. Boyutları itibarıyla Toyota Corolla Touring Sports, Skoda Octavia Combi, Volkswagen Golf Variant modelleriyle yarışması bekleniyor. Aracın boyutu 4.62 metre olacak. Araç, Bigster'ı geçerek Dacia'nın en uzun modeli olacak.

MODELİN ADI NEREDEN GELİYOR?

Striker ismi, 1980’lerin enerjisinden ilham alıyor ve bowlingde tüm lobutları devirerek oyunun seyrini değiştiren güçlü vuruşu çağrıştırıyor.

