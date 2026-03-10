Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Eşel mobil sistemin devreye alınmasına rağmen akaryakıta son 1 hafta içinde 4. zam geliyor. İşte detaylar...

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş, Orta Doğu'yu ateş çemberine attı. İran'ın küresel petrol ticaretinin 4'te 1'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanıyor. Savaş öncesi 70 dolar seviyesinde bulunan brent petrol, savaşın ardından dün 120 dolar sınırına kadar çıktı. Şimdi ise 93 dolar sınırında bulunuyor. Petrol fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıyor.

ZAMMIN YÜZDE 25'İ TÜKETİCİYE YANSITILIYOR

Petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadeleye zarar gelmemesi için eşel mobil sistem devreye alındı. Buna göre zamların yüzde 75'i ÖTV indirimiyle karşılanacak, yüzde 25'i tüketiciye yansıtılacak.

Petrolde büyük dalgalanma! Akaryakıta 1 haftada 4. zam

AKARYAKITA ZAM ÜSTÜNE ZAM

Eşel mobil sisteme rağmen akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. 5 Mart tarihinde motorine 3 lira 11 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş, oto gaza ise 16 kuruş zam gelmişti. 7 Mart tarihinde benzinin fiyatı 55 kuruş, motorinin ise 1 lira 14 kuruş artmıştı. 8 Mart tarihinde ise motorinde 53, benzinde 39 kuruş artış oldu.

BENZİNE BİR ZAM DAHA GELİYOR

Akaryakıt fiyatlarına son 1 hafta içinde 4. zam geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatı bu gece 80 kuruş artacak.

10 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 60.32 65.28 30.49 İstanbul Anadolu 60.16 65.12 29.89 Ankara 61.28 66.39 30.37 İzmir 61.56 66.67 30.29

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

