ABD Başkanı Trump’ın “İran savaşının büyük ölçüde bittiği” yönündeki açıklamaları ve petrol fiyatlarında tansiyonun düşmesi, piyasalarda sis bulutlarını bir miktar dağıttı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi için 12.500’ün önemli destek olduğu ifade edilirken, 12.800 ve 13.500 dirençlerine dikkat çekiliyor. Bu arada BİST 100 kapsamında savaşın başlamasından bu yana en çok düşen hisseler de belli oldu. Kayıplar %-40’ı aştı…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, petrol fiyatlarında tarihî volatilitenin yaşandığı haftanın ilk işlem gününde %-0,71 gibi sınırlı değer kaybı yaşadı ve 12.702’den kapanış yaptı. Gün içerisinde en düşük 12.433 puanı test eden endeks, gelen tepki alımları ile kayıplarını azalttı.

Petrolde dün yaşanan şokun, jeopolitik risklerde “kısmi iyileşme” ile atlatıldığını ve 120 dolara yaklaşan varil fiyatının yeniden 90 doların altına gerilediğini belirten analistler, “BİST 100 endeksi bu süreçte 12.500 desteğini şimdilik koruyor. Orta Doğu’da mevcut risklere ilave ekstra bir olumsuzluk yaşanmaması halinde borsanın da taban arayışına yöneldiği görülebilir” görüşünü savunuyor.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Yapı Kredi tarafından yapılan değerlendirmede, tepki alımlarının ardından bugün yaşanacak hareketin önemli olduğu ifade edilerek, “Endeksin güç kazanabilmesi için 12.800 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda bir üst noktada ana direnç olarak izlediğimiz 13.500 seviyesi test edilebilir. Geri çekilmelerde ise 12.500 ve 12.250 seviyelerini destek noktaları olarak izlemeyi sürdüreceğiz. Yukarı yönlü bir hareket için ise 13.500 direncinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

ORTA DOĞU’DAN ÇIKIŞ STRATEJİSİ

Ünlü Yatırım tarafından paylaşılan günlük bültende ise bundan sonraki süreçte bir yandan petrol fiyatlarının seyrinin yakından izleneceği, diğer yandan ABD’nin savaştan çıkış stratejisinin takip edileceği aktarıldı. Bültende, “Washington’da hem Demokratlar hem de bazı Cumhuriyetçilerin savaşın hedefi, süresi ve çıkış stratejisine ilişkin kaygılarını dile getirmesi, siyasi taraftaki soru işaretlerini derinleştirdi” görüşüne yer verilerek, artan savaş maliyetinin ABD ekonomisi üzerindeki baskıyı da artırabileceği belirtildi.

SAVAŞTA EN ÇOK DÜŞENLER

Bu arada Orta Doğu’daki çatışmalar, 27 Şubat Cuma işlemlerinin ardından gelen hafta sonu başlamıştı. Bu kapsamda 27 Şubat-9 Mart arası işlemlerde BİST 100’de en çok düşen ilk 10 hisse şöyle sıralandı:

-KLRHO: 165.40 TL (%-46.65)

-BRSAN: 497.00 TL (%-23.30)

-EFOR: 17.15 TL (%-20.08)

-YKBNK: 34.90 TL (%-19.40)

-AKBNK: 73.60 TL (%-18.36)

-TRALT: 50.40 TL (%-17.38)

-ISCTR: 14.07 TL (%-16.79)

-SKBNK: 10.26 TL (%-15.90)

-GARAN: 135.90 TL (%-15.12)

-TRENJ: 103.90 TL (%-14.77)

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurum raporları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

