GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ?

Galatasaray’ın Liverpool deplasmanında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesinde seyirci yasağıyla ilgili yapılan başvuru sonuçlandı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), sarı-kırmızılı kulübün deplasman yasağına ilişkin yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusunu reddetti.

Bu kararın ardından Galatasaray taraftarları, İngiltere’de oynanacak Liverpool maçında deplasman tribününde yer alamayacak. Böylece sarı-kırmızılı ekip, Anfield’da oynanacak kritik karşılaşmaya taraftar desteğinden yoksun çıkacak. Deplasman maçı 18 Mart Çarşamba günü oynanacak.

LİVERPOOL DEPLASMANINDA TARAFTARIN DURUMU

CAS’ın verdiği kararın ardından Galatasaray taraftarları Liverpool ile oynanacak rövanş karşılaşmasını deplasman tribününden takip edemeyecek. İngiltere’deki Anfield Stadı’nda oynanacak mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar resmi deplasman kontenjanından yararlanamayacak.

Teknik direktör Okan Buruk da daha önce yaptığı açıklamada deplasman yasağının adil olmadığını düşündüğünü ifade etmişti. Buruk, Liverpool gibi zorlu bir deplasmanda taraftar desteğinin takım için önemli olacağını vurgulamıştı.

Galatasaray ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması 18 Mart Çarşamba günü İngiltere’de oynanacak.

NE OLMUŞTU?

UEFA Disiplin Kurulu, Juventus ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu deplasman maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle Galatasaray’a bir sonraki deplasman maçında seyirci götürmeme cezası vermişti. Ayrıca kulübe 40 bin euro para cezası da uygulanmıştı.

Galatasaray yönetimi bu karara itiraz ederek süreci CAS’a taşımıştı. Ancak yapılan değerlendirme sonucunda mahkeme, yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

