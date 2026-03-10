Trabzonspor'un yıldız golcüsü Paul Onuachu, Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda 3-1 kazandıkları Kayserispor maçı sonrası görüşlerini paylaştı. 31 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, "Buraya geldiğimden beri bana 'Kaç gol atacaksın?' diye soruluyor" sözleriyle dikkat çekti.

Trabzonspor'un deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ettiği müsabakada 2 gol kaydeden Paul Onuachu, maç sonu açıklamalarda bulundu.

"İSTEDİĞİMİZİ ALDIK"

Zor bir mücadele olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Bu tür maçlarda önemli olan 3 puanı elde edebilmek ve istediğimizi elde ettik. Zor bir deplasman maçındaydık. Kırmızı karttan sonra rakibin de hakkını vermek lazım. Biz de bulduğumuz fırsatları değerlendirdik. İyi bir oyun ortaya koyduk ve güzel bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.

Paul Onuachu

"20 GOL ATMAK KOLAY DEĞİL"

Bu sezonki attığı 20. gol hakkında da konuşan dev santrafor, "Mutlu olduğumu ifade edebilirim. Buraya geldiğimden beri bana 'Kaç gol atacaksın?' diye soruluyor. Her maç olabildiğince fazla gol atmaya çalışıyorum. 20 gol kolay atılacak goller değil" sözlerini sarf etti.

Paul Onuachu'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro

TAKIM ARKADAŞALRINA ÖVGÜ

Attığı gollerde takım arkadaşlarının katkısına da değinen Nijeryalı oyuncu, "Bütün takımın hakkını vermek gerekiyor. Takım arkadaşlarım bana büyük yardımda bulundu. Bu gollerde onların da büyük payı var" değerlendirmesini yaptı.

