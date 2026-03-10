34 yıldır su içmeyen adamın dramı! Ne kola ne meyve suyu, günü 15 bardak çay ile tamamlıyor
Ankara’da yaşayan 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, 1992’de kömür zehirlenmesi sonrası sudan tiksinmeye başladığını ve o günden bu yana su içemedi. Yalnızca çay ve gazoz tüketen Akbıyık, "Suya hasret kaldım" diyerek doktorlardan yardım istedi.
- Akbıyık, 1992'de sobalı evlerinde eşiyle birlikte kömürden zehirlendiğini ve sonrasında sudan tiksindiğini belirtiyor.
- Sobadan zehirlenme olayı sonrası hastanede 2 gün komada kaldığını ve komadan çıktıktan sonra su içemediğini ifade ediyor.
- Pek çok hastaneye başvurmasına rağmen sorununun çözülemediğini ve suya hasret kaldığını dile getiriyor.
- Şu anda sadece çay ve gazoz içebildiğini, ancak kola ve meyve suyu gibi başka şeyler de içmek istediğini söylüyor.
Mustafa Akbıyık tam 34 yıldır su içmiyor. 1992 yılında sobalı evlerinde eşiyle birlikte kömürden zehirlendiğini sonra da sudan tiksindiğini söyleyen Akbıyık, sadece çay ve gazoz içebiliyor. Akbıyık, bu probleminin bir an önce çözülmesini istiyor.
Sağlık Bakanlığının araştırması ortaya koydu: Sigaraya başlamanın sebebi “sosyal çevre”
KOMŞULARI KURTARMIŞ
Akbıyık, "Kirada otururken kömürden zehirlendik. Evde bir koku vardı o kokunun içerisinde ben yattım. Sabah oldu kalkamadık, komşu geldi. Komşu, 'bunlar niye hala yatıyor, daha önce hiç bu saate kadar yatmazlar' dedi. Pencereyi açtığında içeriden dışarı pis bir duman çıkmış. Hemen zehirlendiler diye polisi aramış" diye konuştu.
"KOMADAN ÇIKTIKTAN SONRA SU İÇEMEDİM"
Hastanede 2 gün komada kaldığını anlatan Akbıyık, "Komadan çıktıktan sonra su içemedim. Eve geldiğimde hala koku vardı. Ondan sonra su içmekte çok zorlandım. Bir yudum içiyorum ama tiksiniyorum. Kendimi kaybediyorum. İlaç içeceğim zaman çocuklar elimi ayağımı tutuyorlar" ifadelerini kullandı.
"SUYA HASRET KALDIM"
Pek çok hastaneye başvurduğunu, ama sorunun çözüme kavuşamadığını dile getiren Akbıyık, "Bütün Ankara'da ne kadar hastane varsa, ne kadar yer varsa her yere gittim. 1992 yılından bu zamana kadar suya hasret kaldım ve gülmeye hasret kaldım" dedi.
"BEN DE MUTLU OLMAK İSTİYORUM"
Akbıyık, artık çay dışında da bir şeyler içmek istediğini belirterek "Kola olsun, meyve suyu olsun onları asla içemiyorum. Sadece gazoz ve günde 15 bardak çay içiyorum. Ben de artık yaşamak istiyorum. Şu iki günlük dünyada ben de mutlu olmak istiyorum. Su içeyim, kola içeyim, meyve suyumu içeyim" şeklinde konuştu.
BÖBREKLERİ SAPASAĞLAM
Düzenli olarak doktora gittiğini söyleyen Akbıyık, bunca yıldır su içmemesine rağmen böbreklerinin sağlıklı olduğunu belirtti.