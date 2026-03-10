Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin, “Artan askeri gerilimin bölge genelinde kadınların ve çocukların güvenliğini tehdit etmesinden derin endişe duyuyoruz ve sükunetin yeniden tesis edilmesi ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik çabaları desteklemeye hazırız.” dedi.

Bakan Göktaş, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen ve 12 Mart'a kadar sürecek Kadının Statüsü Komisyonunun (KSK) 70’inci oturumu kapsamında, ilk günkü temaslarını tamamladı. Burada açılış oturumuna katılan ve daha sonra ‘genel tartışmalar’ bölümünde öncelikli tema kapsamında konuşan Göktaş, Türkiye’nin bu alandaki vizyonunu içeren Ulusal Beyanı'nı açıkladı.

Göktaş, Genel Kurul’a hitabında, kadınlar ve kız çocukları için adalete erişimin insan onurunun teminatı, sosyal uyumun dayanağı ve sürdürülebilir kalkınmanın belirleyici unsuru olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Adalet hangi ırktan, hangi inançtan, hangi renkten, hangi coğrafyadan olursa olsun tüm insanlığın ortak arayışı, ortak talebi, ortak değeridir.” sözünü anımsatan Göktaş, bu bakış açısının Türkiye'nin bugün iç ve dış politikada attığı adımlara yön veren temel eksen olduğunu belirtti.

“MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLATILMASINA YÖNELİK ÇABALARI DESTEKLEMEYE HAZIRIZ”

Göktaş, "Giderek artan çatışmaların beslediği eşitsizlikler, kadınlar ve kız çocukları dâhil herkes için eşit, kapsayıcı ve erişilebilir adaletin tesisi hayati bir önceliğe dönüştürmüştür." dedi.

İran-ABD-İsrail arasında süren çatışmaların, bölgede son on yılların en derin krizlerinden birine dönüştüğünü aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

“Artan askeri gerilimin bölge genelinde kadınların ve çocukların güvenliğini tehdit etmesinden derin endişe duyuyoruz ve sükûnetin yeniden tesis edilmesi ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik çabaları desteklemeye hazırız. Tüm tarafları uluslararası ve insancıl hukuka saygı göstermeye, derhal ateşkese ve diplomasiye geri dönülmesine doğru ilerlemeye çağırıyoruz. Hayatları ve hayalleri çok erken ellerinden alınan İranlı kızlar için en içten taziyelerimi sunuyorum. Ülkemin kadınları adına, onların derin acısını içtenlikle paylaşıyorum.”

“KADINLARIN GÜÇLENMESİ AİLENİN DE GÜÇLENMESİDİR”

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirleriyle ilan ettikleri “2025 Aile Yılı”ndan Aile ve Nüfus On Yılı’na uzanan güçlü vizyonun, kadın ve aile politikalarını önleyici, koruyucu ve güçlendirici bir çerçevede ele alma iradesini yansıttığını vurguladı.

Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü biz kadını ve aileyi, toplumun en değerli iki yapı taşı olarak görüyoruz. Biri olmadan diğerinin eksik kalacağına inanıyoruz. Zira, kadınların güçlenmesi, aynı zamanda toplumun güçlenmesidir, ailenin de güçlenmesidir. Bu inançla, hizmet sunduğumuz çocuk, kadın, engelli ve yaşlı tüm aile bireylerine yönelik hizmetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu noktada, kadınların ve kız çocuklarının adalete erişiminin sadece barış zamanlarında veya elverişli koşullarda gündeme alınacak bir konu olmadığını vurgulamak isterim. Çatışmalar, insani krizler, zorla yerinden edilme ve derinleşen küresel eşitsizlikler, kadınların adalete güvenli ve etkin biçimde ulaşmasını giderek daha da zorlaştırmaktadır. Tam da bu nedenle, kriz ve belirsizlik dönemlerinde adaletin güçlü, kapsayıcı ve erişilebilir yapılar üzerinden tesisi artık ertelenemez bir gereklilik haline gelmiştir. Uluslararası toplumun sorumluluğu adil yük paylaşımını hayata geçirmek, etkili iş birliği mekanizmalarını işletmek ve dayanışmayı sahada görünür kılmaktır. Türkiye, kadınlar ve kız çocukları için adaletin evrensel, kapsayıcı ve erişilebilir biçimde tesisine yönelik çalışmalarını güçlü bir iradeyle sürdürmeye devam edecektir."

“KADINLARIN EŞİT TEMSİLİ DENGELİ KARARLARIN ALINMASINI MÜMKÜN KILAR”

Bakan Göktaş, BM Cinsiyet Eşitliği Dostlar Grubu Bakanlar Düzeyinde Yıllık Toplantısı’na da katıldı.

Buradaki konuşmasında, liderliğin toplumların yönünü, kurumların önceliklerini ve geleceğin seyrini belirlediğini aktaran Göktaş, ülkelerin gücünün, liderlik kadrolarındaki temsil dengesiyle yakından ilişkili olduğunu söyledi.

Göktaş, bu nedenle liderlikte dengeli temsil meselesinin, sadece eşitlik ilkesiyle sınırlı bir başlık olarak değil kalkınmayı, kurumsal kapasiteyi ve karar alma kalitesini doğrudan etkileyen stratejik bir alan olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Bu anlayışla, 8 Mart’ta yenilikçiliği, rekabetçiliği ve verimliliği esas alan bir kalkınma perspektifiyle “Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi” vizyonunu açıkladıklarını anımsatan Göktaş, “Karar alma mekanizmalarında kadınların eşit temsili, daha kapsayıcı ve dengeli kararların alınmasını mümkün kılar, kalıplaşmış toplumsal normları dönüştürür. Eğitimden sağlığa ve istihdama uzanan tüm alanlarda daha kuşatıcı politikaların geliştirilmesini sağlar.” dedi.

Göktaş, daha sonra Amerika'daki Türk Kadın Girişimciler için Topluluk’un (TURKWEN) "Sistemin İçinde Güçlenmek: ABD’de Kadın Girişimcilerin Adalet, Katılım ve Ekonomik Özgürlük Yolculuğu" başlıklı yan etkinliğine katıldı.

Göktaş ayrıca, Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Telukhan Aubakır ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede sosyal hizmetler, sosyal yardım ile ailenin korunması ve nüfus politikaları gibi konular ele alındı.

