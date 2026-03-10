2026 DUS başvuruları için beklenen duyuru geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan açıklamayla Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve STS Diş Hekimliği 1. dönem başvuru sürecinin başladığı bildirildi.

Diş hekimliği alanında uzmanlık eğitimi almak isteyen adayların katıldığı DUS sınavı için başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026 DUS 1. dönem başvuruları belirli tarihler arasında yapılabilecek.

2026 DUS BAŞVURULARI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS) başvurularının başladığını duyurdu. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre başvurular 10 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 itibarıyla alınmaya başlandı.

2026-DUS 1. Dönem ve 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavları ise 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda başvuru süreci, sınav kuralları ve adayların dikkat etmesi gereken tüm ayrıntılar yer alıyor.

DUS 1. DÖNEM BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

DUS başvuruları ÖSYM tarafından belirlenen yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabiliyor.

Online başvuru yapmak isteyen adaylar, https://ais.osym.gov.tr

adresine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. Sisteme giriş yapan adayların kimlik bilgileri, eğitim bilgileri ve sınav tercihlerini kontrol ederek başvuru işlemlerini onaylamaları gerekiyor.

DUS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2026 DUS 1. dönem başvuruları 10 Mart 2026 tarihinde başladı. Başvuru işlemleri 17 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından ÖSYM sınav giriş belgelerini yayımlayacak. Adaylar sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden alabilecek.

2026 DUS 1. dönem sınavı ise 26 Nisan 2026 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilecek.

