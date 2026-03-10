2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde başladı. Üniversite adayları, sınavın tüm oturumlarına katılmak için son başvuru tarihine kadar işlemlerini tamamlayarak sınav ücretini ödeyecek. Peki, YKS geç başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman, YKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar ve ÖSYM takvimi...

YKS 2026 sınav başvurusunu son tarihleri içinde tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günleri de belirlendi. YKS geç başvuru dönemi 10 Mart 2026 tarihinde açıldı. YKS geç başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman, YKS sınavı ne zaman yapılacak merak edilirken tüm detaylar ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden duyuruldu.

YKS geç başvurular başladı! Geç başvuru ücreti ne kadar, YKS sınavı ne zaman yapılacak?

YKS GEÇ BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geç başvuru dönemi 10 Mart 2026 tarihinde başladı . YKS geç başvuru son gün tarihi ise 12 Mart 2026 olarak ilan edildi.

YKS geç başvurular başladı! Geç başvuru ücreti ne kadar, YKS sınavı ne zaman yapılacak?

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Her YKS oturumu için geç başvuru ücreti 1.050 TL olarak belirlendi. Adaylar başvuru ücretini ÖSYM’nin kartlı ödeme sistemi üzerinden ödeyerek başvurularını tamamlayabilecek.

YKS geç başvurular başladı! Geç başvuru ücreti ne kadar, YKS sınavı ne zaman yapılacak?

YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 YKS üç oturumda gerçekleştirilecek. TYT oturumu 20 Haziran 2026 sabah 10.15’te, AYT oturumu 21 Haziran 2026 sabah 10.15’te, YDT oturumu ise aynı gün 15.45’te yapılacak.

YKS geç başvurular başladı! Geç başvuru ücreti ne kadar, YKS sınavı ne zaman yapılacak?

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası