Beyaz Saray’ın Oval Ofis’inde Donald Trump’ın İspanya’ya yönelik ağır ambargo tehditleri karşısında sessiz kalan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa siyasetinin hedef tahtasında. İspanya’dan yükselen "Lider değil, Trump'ın vasalı" eleştirileri Berlin ile Madrid arasındaki köprüleri yıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İspanyol hükümetini doğrudan hedef alan hakaretleri ve ticari bağları koparma tehdidi, Avrupa Birliği içinde "sadakat" tartışmasına neden oldu.

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, Trump’ın tehditleri savurduğu sırada hemen yanında duran ancak sessizliğini koruyan Almanya Başbakanı Friedrich Merz’e yüklendi.

Diaz, Merz’in tarihi anları yönetme kapasitesinden yoksun olduğunu belirterek, "Avrupa'nın bugün ihtiyacı olan şey gerçek bir liderliktir, Trump'a boyun eğen vasallar değil" diyerek Berlin’e ateş püskürdü.

Avrupa’da "Vasal" kavgası: İspanya Başbakanı Sanchez, Merz'in telefonlarını açmıyor! Nedeni belli oldu

CEVAPSIZ ARAMALAR

Krizin fitili, 3 Mart'ta Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında ateşlenmişti.

Almanya Başbakanı Merz'in yanında Trump, ABD askeri uçaklarının İran saldırıları için İspanyol üslerini kullanmasına izin vermeyen Madrid'e ambargo uygulanabileceğini söylemişti.

Merz'in sözcüsü Stefan Kornelius, iki ülke arasında gerginlik olmadığını ve Merz'in İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i iki kez aramaya çalıştığını açıkladı:

"Merz Washington ziyaretinin ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i iki kez aradı ancak ulaşamadı. Merz hatta Sanchez’e sesli mesaj bıraktı. Geri dönüş bekliyor" dedi. Ancak Sanchez'in güvenlik nedeniyle numarasını periyodik olarak değiştirmesi, iki lider arasındaki iletişimin kopmasına neden oldu.

İspanya hükümeti "aramanın başarısız olmasının nedeni güvenlik gerekçesiyle değiştirilen eski telefon numarasının aranmasıdır. Merz yeniden arayabilir" şeklinde Almanya'ya cevap verdi.

"ABD'YE BAĞIMLI KALDINIZ"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Luis Albares ise Merz'in başarısızlığını eleştirirken, eski başbakanlar Angela Merkel veya Olaf Scholz'un benzer bir durumda sessiz kalmayacağını hatırlattı.

Öte yandan Diaz, Almanya’nın Trump’a verdiği desteği Avrupa’nın ABD’ye olan ekonomik bağımlılığıyla ilişkilendirdi. Avrupa’nın stratejik özerkliğe ihtiyaç duyduğunu dile getiren Diaz, kıtanın kendi sanayisini güçlendirmesi gerektiğini söyledi:

"ABD’ye ve Pekin’e olan teknolojik, finansal ve enerji bağımlılığımızı azaltmamız gerekiyor. Kendi gücümüze sahip olmalıyız"

Merz ise İran'ı "uluslararası terörizmin merkezi" olarak nitelendirerek askeri operasyonlara desteğini yinelemekle kaldı.

