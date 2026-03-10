Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren ve son haftalarda sergilediği performansla adından söz ettiren Gabriel Sara, uzun zamandır hayalini kurduğu Brezilya Milli Takımı formasına kavuşuyor. Kulüp efsanesi Claudio Taffarel, konuyla ilgili Galatasaraylı yetkilileri aradı.

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, uzun zamandır beklediği Brezilya Milli Takımı'nı giymeye artık çok yakın. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

"GENİŞ HAVUZA DAHİL EDİLECEK"

343 Digital Youtube kanalında gazeteci İbrahim Seten, "Brezilya Milli Takımı, sürpriz bir karar alıyor ve Gabriel Sara'nın geniş havuza dahil edileceğinin haberini veriyorlar" dedi.

Gabriel Sara

"TAFFAREL ARADI"

Sarı-kırmızılı kulübün 18 milyon euro bonservis ödediği Brezilyalı futbolcu hakkında gazeteci Haluk Yürekli ise "Taffarel, Galatasaraylı yetkilileri arayıp 'Gabriel Sara'yı Brezilya Milli Takımı'nın geniş kadrosuna almak istediklerini' söyledi. Sara, bu haberi aldıktan sonra çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın eski kalecisi ve eski yardımcı antrenörü Claudio Taffarel, Brezilya Milli Takımı'nda görev yapıyor.

