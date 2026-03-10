SPOR SERVİSİ
Galatasaray'ın yıldızına beklediği haber sonunda geldi: Müjdeyi Taffarel verdi
Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren ve son haftalarda sergilediği performansla adından söz ettiren Gabriel Sara, uzun zamandır hayalini kurduğu Brezilya Milli Takımı formasına kavuşuyor. Kulüp efsanesi Claudio Taffarel, konuyla ilgili Galatasaraylı yetkilileri aradı.
Galatasaraylı oyuncu Gabriel Sara'nın Brezilya Milli Takımı'nın geniş havuzuna dahil edileceği ve Taffarel'in kulübü arayarak müjdeyi verdiği konuşuluyor.
- Sara, Brezilya Milli Takımı'nın geniş havuzuna dahil edilecek.
- Sarı-kırmızılı takımın eski kalecisi ve eski yardımcı antrenörü Taffarel'in, Galatasaraylı yetkilileri arayarak, Sara ile ilgili gelişmeyi haber verdiği belirtildi.
Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, uzun zamandır beklediği Brezilya Milli Takımı'nı giymeye artık çok yakın. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
"GENİŞ HAVUZA DAHİL EDİLECEK"
343 Digital Youtube kanalında gazeteci İbrahim Seten, "Brezilya Milli Takımı, sürpriz bir karar alıyor ve Gabriel Sara'nın geniş havuza dahil edileceğinin haberini veriyorlar" dedi.
"TAFFAREL ARADI"
Sarı-kırmızılı kulübün 18 milyon euro bonservis ödediği Brezilyalı futbolcu hakkında gazeteci Haluk Yürekli ise "Taffarel, Galatasaraylı yetkilileri arayıp 'Gabriel Sara'yı Brezilya Milli Takımı'nın geniş kadrosuna almak istediklerini' söyledi. Sara, bu haberi aldıktan sonra çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.
